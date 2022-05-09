Фильм «Африка» в День Победы покажут в 76 странах мира

Художественный фильм «Африка» в День Победы смогут увидеть зрители 76 стран мира. В имеющемся в распоряжении «Ленты.ру» пресс-релизе сообщается, что киноленту о живущем на окраине блокадного Ленинграда 7-летнем мальчике покажут на международных площадках Россотрудничества в Австрии, Венгрии, Испании, Сербии, Турции, Польше и других странах.

С 9 мая фильм, созданный при поддержке АНО ИРИ, можно будет найти и в отечественных кинотеатрах практически всех регионов страны.

«По запросу Россотрудничества мы передали копии фильма для показа в Русских домах нескольких десятков стран мира. Кроме того, у нас состоится масштабная всероссийская кинопремьера картины, ее покажут более чем в тысяче кинотеатров России»,

— сообщил продюсер картины Эльбор Чернов, уточнив, что «Африку» можно будет увидеть в кинотеатрах «Каро», а также «Москино».

В центре сюжета киноленты — история семьи, переживающей зиму 1943 года в тяжелейший период блокады Ленинграда. Рассказывая о знакомстве с проектом, исполнительница главной роли Екатерина Гусева отметила, что история героев напоминает притчу.

«Я никогда подобное не читала и не видела. Когда предложили ознакомится с сценарием, долгого ответа от меня не пришлось ждать»,

— призналась она.