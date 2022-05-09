Marvel показала тизер "Мисс Марвел"

MCU опубликовала тизер будущего мини-сериала "Мисс Марвел" о приключениях персонажа Камалы Хан, известной как Мисс Марвел.
Автором проекта стала Бишей К. Али. В центре сюжета окажется школьница из Нью-Джерси Камала Хан, которая обожает играть в компьютерные игры и писать фантики по комиксам. И вот однажды она приобретает суперспособность деформировать свое тело - и ее привычная жизнь меняется.
Камала станет первой супергероиней-мусульманкой в киновселенной Marvel. Ее роль исполнит канадская актриса Иман Веллани, которая является пакистанкой по происхождению. События сериала впоследствии приведут к сиквелу "Марвелы" с Бри Ларсон.
Премьера сериала состоится 8 июня 2022 года на стриминговой платформе Disney+. Ранее стало известно о смерти автора комиксов DC и Marvel Джордж Перес.