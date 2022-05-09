Marvel показала тизер "Мисс Марвел"

Автором проекта стала Бишей К. Али. В центре сюжета окажется школьница из Нью-Джерси Камала Хан, которая обожает играть в компьютерные игры и писать фантики по комиксам. И вот однажды она приобретает суперспособность деформировать свое тело - и ее привычная жизнь меняется.