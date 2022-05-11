Режиссер Линдси Бир подписала контракт со студией

Режиссер и сценарист приквела к «Кладбищу домашних животных» Линдси Бир продолжит работать с кинокомпанией Paramount Pictures. Ей уже доверено несколько крупных проектов, в том числе долгострой Susie Thunder – история об одной из первых женщин-хакеров.
Приквел «Кладбища домашних животных» выйдет уже в 2022 году, сейчас завершается монтаж фильма. Торги за экранизацию реальной истории женщины-хакера Сьюзан Тандер велись последние десять лет, и в итоге были выиграны Paramount. Вице-президенты компании Дарья Черчек и Майк Айрленд отметили:
«Мы любим Линдси как сценариста, режиссера, продюсера и как человека. Она — большой художник с коммерческими инстинктами и безграничными амбициями. Мы очень рады, что она решила сделать Paramount своим домом, и мы с нетерпением ждем совместной работы над многими фильмами».
Сейчас Бир ведёт параллельную работу над девятью фильмами, сериалами и телешоу.