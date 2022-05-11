Режиссер Линдси Бир подписала контракт со студией

«Мы любим Линдси как сценариста, режиссера, продюсера и как человека. Она — большой художник с коммерческими инстинктами и безграничными амбициями. Мы очень рады, что она решила сделать Paramount своим домом, и мы с нетерпением ждем совместной работы над многими фильмами».