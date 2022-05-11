13 мая состоится цифровой релиз «Варяга»

13 мая в стриминговых сервисах состоится премьера мистической драмы Роберта Эггерса «Варяг». Отметим, что в России фильм в прокат не вышел из-за ухода с российского кинорынка киностудии Universal Pictures.

Фильм рассказывает о событиях, развернувшихся в Исландии в X столетии. Наследник престола хочет отомстить за убийство своего отца и вернуть себе престол. По мнению кинокритиков, фильм достоин высоких похвал.