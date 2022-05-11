Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+9° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

13 мая состоится цифровой релиз «Варяга» Роберта Эггерса

runews24.ru

13 мая в стриминговых сервисах состоится премьера мистической драмы Роберта Эггерса «Варяг». Отметим, что в России фильм в прокат не вышел из-за ухода с российского кинорынка киностудии Universal Pictures.

13 мая состоится цифровой релиз «Варяга»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Фильм рассказывает о событиях, развернувшихся в Исландии в X столетии. Наследник престола хочет отомстить за убийство своего отца и вернуть себе престол. По мнению кинокритиков, фильм достоин высоких похвал.

Главные роли в драме исполнили Александр Скарсгард, Итан Хоук, Аня Тейлор-Джой, Николь Кидман, Уиллем Дефо и певица Бьорк.

Фильмы,Роберт Эггерс,Александр Скарсгард,Бьорк,Аня Тейлор-джой,Уиллем Дефо,Итан Хоук,Николь Кидман,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители