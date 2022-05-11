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3 часа назад

7 фильмов о карьеристах, чтобы влиться в работу после праздников

Мира Маркина

Юная журналистка пытается выжить в жестоком мире высокой моды, начинающий репортер готов пойти на все ради жирного эксклюзива: «Рамблер» собрал фильмы о карьеристах, которые настроят на рабочий лад.

7 фильмов о карьеристах, чтобы влиться в работу после праздников
Фото: Кадр из фильма "Дьявол носит Prada" Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"

«Дьявол носит Prada» (2006)

Видео дня

Юная карьеристка получает должность помощницы деспотичного редактора одного из крупнейших нью-йоркских журналов мод. Энди всегда мечтала о такой работе, не подозревая, с каким нервным напряжением и жертвами это будет связано. В главных ролях культовой комедийной драмы снялись Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип.

Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"

«Мне бы в небо» (2009)

Джордж Клуни в драмеди об одиночестве, которая рассказывает о корпоративном юристе Райане Бингэме, который виртуозно увольняет людей, но не умеет строить с ними отношения. Постоянные разъезды отдалили его от семьи, а свою он так и не создал…

Кадр из фильма "Мне бы в небо"

«Предложение» (2009)

Романтическая комедия с Сандрой Буллок и Райаном Рейнольдсом в главных ролях. По сюжету деспотичная начальница, которой грозит депортация в Канаду, склоняет своего молодого ассистента к фиктивному браку. Правда, она еще не подозревает, чем ее предложение может обернуться…

Кадр из фильма "Предложение"

«Доброе утро» (2010)

Звездная комедия о безумных буднях телевизионщиков, которая рассказывает о продюсере Бекки Фулер, решившей реанимировать третьесортное утреннее шоу. Правда, его ведущие вступают в войну сначала за кадром, а потом и в эфире. И вот Бекки уже борется за свои отношения, репутацию, работу и, конечно же, судьбу шоу.

Кадр из фильма "Доброе утро"

«Стрингер» (2014)

Начинающий репортер Луи Блум снимает последствия угона автомобиля, чтобы продать местной телевизионной компании. Директор новостей покупает запись и убеждает его продолжить работу. Правда, вскоре становится ясно, что ради по-настоящему стоящего материала Луи не остановится ни перед чем… Главную роль в фильме исполнил Джейк Джилленхол.

Кадр из фильма "Стрингер"

«Стажер» (2015)

Роберт Де Ниро в душевной комедийной мелодраме о 70-летнем вдовце Бене Уитакере, который обнаруживает, что выход на пенсию – еще не приговор. Пользуясь случаем, он становится старшим стажером в интернет-магазине модной одежды под руководством Джулс Остин (Энн Хэтэуэй).

Кадр из фильма "Стажер"

«Начни сначала» (2018)

Майя случайно получает работу в большой корпорации. Теперь у нее есть шанс доказать снобам с Мэдисон Авеню, что врожденный талант и блестящий креатив так же важны, как и диплом престижного университета. Правда, на новом месте главную героиню ждет неожиданный сюрприз, который в корне изменит ее жизнь… Главную роль в фильме исполнил Дженнифер Лопес.

Кадр из фильма "Начни сначала"
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