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1 час назад

Новые фильмы Warner Bros. стали ещё ближе к выпуску в России

Чемпионат.comиещё 1

Пару дней назад Universal обновила график кинопремьер Warner Bros. для России, а теперь стало известно о свежем письме компании для российских кинотеатров — там просят предоставить актуальные адреса «для отправки корреспонденции» и «обновления базы». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Новинки Warner Bros. стали еще ближе к выпуску в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Практика подобных писем уже была – когда российские офисы Disney и Sony Pictures отказались от совместного дистрибьютора WDSSPR для проката в России, начав работу самостоятельно друг от друга. То есть изменили порядок работы с кинотеатрами.

Как отмечает «БК», это первое письмо от голливудской студии для кинотеатров за последние два месяца. Впрочем, никаких подтверждений намерений возобновить прокат голливудских фильмов Warner Bros. в России всё ещё нет.

Впрочем, это всё ещё лучше, чем полная тишина. Похоже, Universal может менять посредника для выпуска фильмов Warner Bros. в России, однако это лишь наши догадки.

Фильмы,Walt Disney,
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