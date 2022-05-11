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1 час назад

Гай Германика продает запрещенный фильм на "Авито" за 50 миллионов рублей

Газета.Ru

Валерия Гай Германика решила продать свой документальный фильм в частную коллекцию. Режиссер сообщила в Telegram-канале, что выложила соответствующее объявление на "Авито".

Гай Германика продает фильм на "Авито" за 50 миллионов рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я продаю свой фильм на "Авито" и думаю, что скоро загружу на NFT. Продаю в частную коллекцию и уверена, что найдется ценитель высокого искусства и редкостей, кто с удовольствием его приобретет",

— пишет Гай Германика.

Стоимость запрещенного документального фильма "Емельяненко" (2020) оценивается в 50 млн руб. "Это самый скандальный и интимный кинопортрет спортсмена, которому на закате своей карьеры предстоит сразиться с главным соперником — с самим собой", — описывает режиссер свой проект. Фильм рассказывает о жизни Александра Емельяненко, в том числе о деталях его личной жизни.

Ранее Гай Германика рассказала, что снимает документальный фильм о бездомных людях. Она призналась, что работа над новым проектом проходит довольно тяжело.

Фильмы,Александр Емельяненко,
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