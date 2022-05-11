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26 минут назад

На кинофестивале в Каннах покажут новый фильм Дэвида Кроненберга «Преступления будущего»

Inc-News

Главная его тема – трансплантация органов. По мнению критиков, не все зрители по этой причине смогут досмотреть картину до конца.

В Каннах покажут новый фильм Кроненберга «Преступления будущего»
Фото: Inc-NewsInc-News

Дэвид Кроненберг не хочет, чтобы аудитория его новой фантастической драмы отворачивалась от экрана из-за реалистичных сцен препарирования человеческих органов. Но 79-летний режиссер уверен, что у большинства зрителей хватит смелости досмотреть фильм до конца.

Первый фильм Кроненберга за последние восемь лет возвращает его к началу карьеры – постановщика фильмов ужасов, в числе которых ставший знаменитым «Муха» (1986). В «Преступлениях будущего» Вигго Мортенсен и Леа Сейду изображают артистов-хирургов, демонстрирующих метаморфозы человеческих органов в ходе авангардных спектаклей. Когда их действия привлекают внимание сотрудницы Национальной системы регистрации донорских органов (Кристен Стюарт), настоящая миссия правительства становится ясна – с помощью трансплантации органов добиться перехода человечества к следующему этапу эволюции.

Впервые «Преступления будущего» покажут на Каннском кинофестивале, который пройдет с 17-го по 28-е мая. А 3-го июня новый фильм Дэвида Кроненберга выйдет в широкий прокат.

Фильмы,Муха,Вигго Мортенсен,Кристен Стюарт,Дэвид Кроненберг,
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