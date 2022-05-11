Терон показала первое фото в образе героини Marvel

Актриса Шарлиз Терон опубликовала в одной из социальных сетей первое фото в образе героини экранизации комиксов Marvel - колдуньи Клеа.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

До этого Терон появилась в сцене после титров фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".

В упомянутой сцене Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч) окликает безымянная беловолосая девушка в фиолетовом костюме, который можно увидеть на Терон в опубликованном кадре.

Можно заключить, что актриса сыграет колдунью Клеа, пришедшую из другого измерения.

Поклонники Marvel уверены, что Терон будет играть с Бенедиктом Камбербэтчем в новом фильме серии "Доктор Стрэндж".