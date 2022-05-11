Терон показала первое фото в образе героини Marvel

Актриса Шарлиз Терон опубликовала в одной из социальных сетей первое фото в образе героини экранизации комиксов Marvel - колдуньи Клеа.
До этого Терон появилась в сцене после титров фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".
В упомянутой сцене Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч) окликает безымянная беловолосая девушка в фиолетовом костюме, который можно увидеть на Терон в опубликованном кадре.
Можно заключить, что актриса сыграет колдунью Клеа, пришедшую из другого измерения.
Поклонники Marvel уверены, что Терон будет играть с Бенедиктом Камбербэтчем в новом фильме серии "Доктор Стрэндж".
Релиз фильма "Доктор Стрэндж 2" должен был состояться в России 5 мая, однако компания Disney приостановила свою деятельность на территории страны.