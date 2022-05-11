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1 час назад

Терон показала первое фото в образе героини Marvel

Газета.Ru

Актриса Шарлиз Терон опубликовала в одной из социальных сетей первое фото в образе героини экранизации комиксов Marvel - колдуньи Клеа.

Терон показала первое фото в образе героини Marvel
Фото: Газета.RuГазета.Ru

До этого Терон появилась в сцене после титров фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".

В упомянутой сцене Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч) окликает безымянная беловолосая девушка в фиолетовом костюме, который можно увидеть на Терон в опубликованном кадре.

Можно заключить, что актриса сыграет колдунью Клеа, пришедшую из другого измерения.

Поклонники Marvel уверены, что Терон будет играть с Бенедиктом Камбербэтчем в новом фильме серии "Доктор Стрэндж".

Релиз фильма "Доктор Стрэндж 2" должен был состояться в России 5 мая, однако компания Disney приостановила свою деятельность на территории страны.

Фильмы,Доктор Стрэндж,Бенедикт Камбербэтч,Шарлиз Терон,Walt Disney,
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