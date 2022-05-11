Дэйв Батиста намекнул, что не вернется к роли Дракса

В киновселенной Marvel Дэйв Батиста играет Дракса — члена Стражей Галактики. Впервые актер появился в этом образе в фильме про команду 2014 года. С тех пор Дракс периодически появлялся в различных лентах Marvel Studios.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Недавно закончились съемки третьей части «Стражей Галактики». Через пару дней Батиста опубликовал в своих социальных сетях прощание с командой и личное прощание с Драксом в хэштеге #GoodbyeDrax. Похоже, актер окончательно решит уйти из киновселенной Marvel, как и говорил ранее.

Примечательно, что режиссер блокбастера Джеймс Ганн неоднократно говорил, что третья часть франшизы станет финальной для текущего состава Стражей. Это означает, что в будущем команда будет появляться, но ее состав изменится. Возможно, одним из покинувших состав станет как раз Дракс.