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1 час назад

Дэйв Батиста намекнул, что не вернётся к роли Дракса после «Стражей Галактики 3»

Чемпионат.com

В киновселенной Marvel Дэйв Батиста играет Дракса — члена Стражей Галактики. Впервые актер появился в этом образе в фильме про команду 2014 года. С тех пор Дракс периодически появлялся в различных лентах Marvel Studios.

Дэйв Батиста намекнул, что не вернется к роли Дракса
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Недавно закончились съемки третьей части «Стражей Галактики». Через пару дней Батиста опубликовал в своих социальных сетях прощание с командой и личное прощание с Драксом в хэштеге #GoodbyeDrax. Похоже, актер окончательно решит уйти из киновселенной Marvel, как и говорил ранее.

Примечательно, что режиссер блокбастера Джеймс Ганн неоднократно говорил, что третья часть франшизы станет финальной для текущего состава Стражей. Это означает, что в будущем команда будет появляться, но ее состав изменится. Возможно, одним из покинувших состав станет как раз Дракс.

Премьера третьих «Стражей Галактики» запланирована на 5 мая 2023 года.

Фильмы,Стражи Галактики,Дэйв Батиста,Джеймс Ганн,
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