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37 минут назад

Трейлер второго «Аватара» собрал 148 миллионов просмотров в первый день релиза

Lenta.ruиещё 3

Дебютный тизер-трейлер фантастического фильма «Аватар: Путь воды» собрал 148,6 миллиона просмотров за первый день релиза. На это обратило внимание издание The Hollywood Reporter.

Тизер второго «Аватара» собрал 148 миллионов просмотров в первый день
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Официально ролик вышел на видео-хостингах в понедельник, 9 мая. До этого тизер второго «Аватара» показывали перед сеансами кинокомикса «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» в кинотеатрах. По данным компаний Disney и 20th Century, 23 миллиона воспроизведений видео пришлись на зрителей из Китая.

Сюжет фильма «Аватар: Путь воды» посвящен событиям, которые произошли через несколько лет после финала первой части. Лента расскажет о Джейке, Нейтири и их детях, живущих на планете Пандора, которую пытаются захватить люди. Народ На'ви будет оказывать им сопротивление.

Оригинальный «Аватар» был выпущен 13 лет назад, картина стала самой кассовой за всю историю кинематографа.

Фильмы,Аватар,Walt Disney,
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