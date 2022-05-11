«Круэлла 2»: все, что вы хотели знать о фильме с Эммой Стоун

Фильм «Круэлла» с потрясающей Эммой Стоун (Emma Stone) в главной роли завоевал не только довольно хорошую критику, но и любовь фанатов. Картина стала приквелом к знаменитому «101 далматинцу» и рассказала зрителям своеобразную origin-story популярного персонажа.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

На недавно прошедшей премии «Оскар» фильм даже завоевал награду за лучшие костюмы, которые действительно производят огромное впечатление и являются неотъемлемой частью успеха картины. Теперь же поклонников ждет сиквел, который продолжит и дальше исследовать характер Круэллы (она же Эстелла). Теперь героиня полностью приняла двойственность своего образа, но все еще не стала (и не факт, что станет) той самой злодейкой, которую мы видели в прошлых интерпретациях.

Создатели Круэллы сообщили, что работа над сценарием уже началась, и в этот нелегкий период они с радостью поддержат идеи даже начинающих авторов.

«Мы гордимся тем, что сумели поработать с Эммой и студией Disney, и благодарны представителям студии, что они готовы прислушиваться к нашему мнению. Мы надеемся, что этот проект откроет двери в большой мир Голливуда для многих креативных единиц»,

— гласит их заявление.