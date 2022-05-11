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1 час назад

«Круэлла 2»: все, что вы хотели знать о фильме с Эммой Стоун

Popcake.tv

Фильм «Круэлла» с потрясающей Эммой Стоун (Emma Stone) в главной роли завоевал не только довольно хорошую критику, но и любовь фанатов. Картина стала приквелом к знаменитому «101 далматинцу» и рассказала зрителям своеобразную origin-story популярного персонажа.

«Круэлла 2»: все, что вы хотели знать о фильме с Эммой Стоун
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

На недавно прошедшей премии «Оскар» фильм даже завоевал награду за лучшие костюмы, которые действительно производят огромное впечатление и являются неотъемлемой частью успеха картины. Теперь же поклонников ждет сиквел, который продолжит и дальше исследовать характер Круэллы (она же Эстелла). Теперь героиня полностью приняла двойственность своего образа, но все еще не стала (и не факт, что станет) той самой злодейкой, которую мы видели в прошлых интерпретациях.

Создатели Круэллы сообщили, что работа над сценарием уже началась, и в этот нелегкий период они с радостью поддержат идеи даже начинающих авторов.

«Мы гордимся тем, что сумели поработать с Эммой и студией Disney, и благодарны представителям студии, что они готовы прислушиваться к нашему мнению. Мы надеемся, что этот проект откроет двери в большой мир Голливуда для многих креативных единиц»,

— гласит их заявление.

Пока неизвестно, какая история будет положена в основу сюжета, но Эмма Стоун обязательно вернется к своей героине, так как актриса уже подписала новый контракт. Сообщается также, что и Джоэл Фрай (Joel Fry) и Пол Уолтер Хаузер (Paul Walter Hauser) скорее всего появятся в грядущем фильме. Ну а что насчет Эммы Томпсон (Emma Thompson) — этот вопрос пока остается открытым.

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