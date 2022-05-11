В прокат выходит драма «Улей»

12 мая, на российские большие экраны выходит драматическая лента «Улей», сценаристом и постановщиком которой выступила 39-летняя уроженка Косово Блерта Башолли. Известно, что данная работа была представлена в программе «Мировое кино» кинофестиваля «Sundance» и удостоилась трёх наград — Гран-при, приза зрительских симпатий, а также статуэтки за режиссуру. Это первый случай, когда главные награды смотра достаются фильму, снятому на албанском языке.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

В основу сюжета ленты легли реальные события. Главной героиней истории является Фахрие, жительница Косова. После того, как её муж в конце 90-х годов прошлого столетия пропадает без вести, женщина в попытках обеспечить семью и выжить в условиях неопределённости открывает собственный бизнес, что в традиционном патриархальном обществе сделать было непросто. Фахрие даёт работу овдовевшим соседкам, борется за права и меняет мир вокруг себя.