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1 час назад

В прокат выходит драма «Улей»

Моя Москва.онлайн

12 мая, на российские большие экраны выходит драматическая лента «Улей», сценаристом и постановщиком которой выступила 39-летняя уроженка Косово Блерта Башолли. Известно, что данная работа была представлена в программе «Мировое кино» кинофестиваля «Sundance» и удостоилась трёх наград — Гран-при, приза зрительских симпатий, а также статуэтки за режиссуру. Это первый случай, когда главные награды смотра достаются фильму, снятому на албанском языке.

В прокат выходит драма «Улей»
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

В основу сюжета ленты легли реальные события. Главной героиней истории является Фахрие, жительница Косова. После того, как её муж в конце 90-х годов прошлого столетия пропадает без вести, женщина в попытках обеспечить семью и выжить в условиях неопределённости открывает собственный бизнес, что в традиционном патриархальном обществе сделать было непросто. Фахрие даёт работу овдовевшим соседкам, борется за права и меняет мир вокруг себя.

Продюсированием картины, работа над которой велась десять лет, занимались Валон Байгора, Агон Ука и Илл Ука. Мировая премьера фильма состоялась 31 января 2021 года. Роли в ленте исполнили Иллка Гаши, Чун Лайчи, Аурита Агуши, Кумрие Ходжа, Адриана Матоши, Молике Маджуни, Блерта Исмаили, Каона Сулеймани, Мал Ной Сафджу и Джейлан Тербунья.

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