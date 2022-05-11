В кинотеатрах выходит триллер «Грешное тело»

В российский прокат выход триллер «Грешное тело», режиссерами которого выступили братья Амария и Обин Олсоны («Неопознанный звонок», «Оператор», «Тень»). Сценарий написал Род Спенс, автор серии фильмов и сериала о доброй ведьме («Добрая ведьма», «Сад доброй ведьмы», «Подарок доброй ведьмы», «Семья доброй ведьмы», «Чары доброй ведьмы», «Судьба доброй ведьмы»).
Эрика и Лорен соблазняют состоятельных мужчин, чтобы обокрасть их. Одним из жертв оказывается владелец бриллиантов, стоимость которых — десятки миллионов долларов. Теперь жизнь девушек в опасности, ведь на них началась настоящая охота.
Роли в фильме, мировая премьера которого состоялась 17 апреля 2018 года, исполнили Элиша Криис, Элли Патрикиос, Марк МакКалло, Риккардо Бердини, Дэнни Арройо, Барри Пьяченте и Кри Мишель Роджерс.