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2 часа назад

В кинотеатрах выходит триллер «Грешное тело»

Моя Москва.онлайн

В российский прокат выход триллер «Грешное тело», режиссерами которого выступили братья Амария и Обин Олсоны («Неопознанный звонок», «Оператор», «Тень»). Сценарий написал Род Спенс, автор серии фильмов и сериала о доброй ведьме («Добрая ведьма», «Сад доброй ведьмы», «Подарок доброй ведьмы», «Семья доброй ведьмы», «Чары доброй ведьмы», «Судьба доброй ведьмы»).

В кинотеатрах выходит триллер «Грешное тело»
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Эрика и Лорен соблазняют состоятельных мужчин, чтобы обокрасть их. Одним из жертв оказывается владелец бриллиантов, стоимость которых — десятки миллионов долларов. Теперь жизнь девушек в опасности, ведь на них началась настоящая охота.

Роли в фильме, мировая премьера которого состоялась 17 апреля 2018 года, исполнили Элиша Криис, Элли Патрикиос, Марк МакКалло, Риккардо Бердини, Дэнни Арройо, Барри Пьяченте и Кри Мишель Роджерс.

Фильмы,Тень,Дэнни Арройо,
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