Бенедикт Камбербэтч мог сыграть антагониста в "Торе 2"

Бенедикт Камбербэтч мог появиться в проектах киновселенной Marvel раньше выхода "Доктора Стрэнджа", где он сыграл главную роль.
Как рассказал актер в подкасте BBC Radio 1, его приглашали на роль в "Тор 2: Царство тьмы" (2013). В фильме Камбербэтчу предлагали сыграть антагониста Малекита. По словам актера, он счел эту роль не настолько весомой и надеялся, что воплотит на экранах более значимого персонажа.
"Я был достаточно дерзким, чтобы сказать, что польщен приглашением на вечеринку, но предпочел бы подождать чего-то более заманчивого",
— объяснил артист.
В итоге роль Малекита исполнил Кристофер Экклстон. Уже в 2016 году состоялась премьера первого фильма "Доктор Стрэндж".
Ранее Бенедикт Камбербэтч на ток-шоу Saturday Night Live пошутил над пощечиной Уилла Смита ведущему "Оскара" Крису Року. Актер сказал, что коллега "побил" его в категории "Лучшая мужская роль".