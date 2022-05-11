Бенедикт Камбербэтч мог сыграть антагониста в "Торе 2"

Бенедикт Камбербэтч мог появиться в проектах киновселенной Marvel раньше выхода "Доктора Стрэнджа", где он сыграл главную роль.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Как рассказал актер в подкасте BBC Radio 1, его приглашали на роль в "Тор 2: Царство тьмы" (2013). В фильме Камбербэтчу предлагали сыграть антагониста Малекита. По словам актера, он счел эту роль не настолько весомой и надеялся, что воплотит на экранах более значимого персонажа.

"Я был достаточно дерзким, чтобы сказать, что польщен приглашением на вечеринку, но предпочел бы подождать чего-то более заманчивого",

— объяснил артист.

В итоге роль Малекита исполнил Кристофер Экклстон. Уже в 2016 году состоялась премьера первого фильма "Доктор Стрэндж".