Авторы "Абсурда" показали главных героев сериала

По сюжету, в отдаленную российскую тюрьму едет проверка, чтобы оценить как состояние здания, так и условия пребывания осужденных. Генерал Хоботов из Москвы предлагает всех заключенных на время проверки отправить под конвоем объезжать Россию на поезде, а вместо них в тюрьму поместить актеров. Однако на зоне случайно забывают трех зеков, в числе которых вор в законе по кличке Валет (Андрей Мерзликин), и дальше все идет не по плану.