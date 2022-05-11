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1 час назад

Авторы "Абсурда" показали главных героев сериала на новом постере

Газета.Ru

Онлайн-кинотеатр Premier показал новые постер и трейлер сериала Артема Насыбулина "Абсурд" об актерах, которые заменили заключенных в тюрьме перед приездом проверки.

Авторы "Абсурда" показали главных героев сериала
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету, в отдаленную российскую тюрьму едет проверка, чтобы оценить как состояние здания, так и условия пребывания осужденных. Генерал Хоботов из Москвы предлагает всех заключенных на время проверки отправить под конвоем объезжать Россию на поезде, а вместо них в тюрьму поместить актеров. Однако на зоне случайно забывают трех зеков, в числе которых вор в законе по кличке Валет (Андрей Мерзликин), и дальше все идет не по плану.

На постере можно увидеть главных героев сериала. В главных ролях также снялись заслуженный артист России Алексей Маклаков, актеры театра и кино Юрий Чурсин, Иван Мамонов, Александр Удальцов, Виктория Полторак и Анна Старшенбаум. Премьера сериала НТВ онлайн состоится 12 мая 2022 года, всего в проекте 8 серий хронометражом 50 минут.

Ранее сообщалось, что трейлер нового "Аватара" собрал 148 миллионов просмотров за сутки после релиза.

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