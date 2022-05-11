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33 минуты назад

Сборы «Доктора Стрэндж 2» превысили $ 500 млн

Чемпионат.com

Сборы фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» превысили $ 500 млн спустя примерно неделю после премьеры. Большая часть, почти $ 300 млн, приходится на международный прокат.

Сборы «Доктора Стрэндж 2» превысили $ 500 млн
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Общие сборы по миру на 11 мая составляют $ 507 млн.

Новинка показывает отличные результаты — для Marvel Studios это четвёртый результат. Лучше себя в США показывали только «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал» и «Человек-паук: Нет пути домой». Сборы куда выше первой части. Большинство сборов международного проката пришлись на Корею ($ 32 млн) и Великобританию ($ 27,8 млн).

В России картина не вышла, однако мы подготовили сразу несколько материалов по фильму — обзор, пересказ событий и рассказ про сцены после титров.

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