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2 часа назад

Крис Хемсворт поделился фотографией со съёмок фильма «Тор: Любовь и Гром»

Inc-News

На снимке он запечатлен с партнершей Натали Портман в одинаковых костюмах. «Влиятельная пара», — прокомментировал Крис снимок.

Хемсворт поделился снимком со съемок «Тор: Любовь и Гром»
Фото: Inc-NewsInc-News

Журнал Empire на днях опубликовал фотографию Портман в роли Джейн Фостер из фильма «Тор: Любовь и Гром». Актриса позирует с Мьельниром (топором Тора) и в костюме, идентичном одеянию Тора в исполнении Хемсворта. А впервые фанаты увидели образ актрисы из нового фильма в тизере, вышедшем в апреле.

«Прошло около восьми лет. У нее была совершенно другая жизнь, а потом любовь всей твоей жизни возвращается на сцену одетой как ты. Это, действительно, взрывает Тору мозг»,

— прокомментировал возвращение Джейн в историю режиссер Тайка Вайтити.

«В процессе написания (сценария) я подумал: "Разве не прикольно было бы вернуть Джейн в сюжет?". Но вы не захотите возвращения Натали в роли той же героини, расхаживающей с научным оборудованием. Знаете ли, если Тор летает, она остается на Земле, топающей ножкой и восклицающей: "Когда же он вернется?". Это скучно. Вы захотите сделать ее участницей приключений», — пояснил Вайтити.

Фотографию с партнершей из Empire исполнитель роли Тора Крис Хемсворт разместил на днях и в своем аккаунте в соцсетях. «Привет всем, когда состоится Met Gala? Влиятельная пара Асгарда только что обнаружила наряды-победители», — прокомментировал актер снимок.

Фильмы,Крис Хемсворт,Натали Портман,
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