Хемсворт поделился снимком со съемок «Тор: Любовь и Гром»

На снимке он запечатлен с партнершей Натали Портман в одинаковых костюмах. «Влиятельная пара», — прокомментировал Крис снимок.

Фото: Inc-News Inc-News

Журнал Empire на днях опубликовал фотографию Портман в роли Джейн Фостер из фильма «Тор: Любовь и Гром». Актриса позирует с Мьельниром (топором Тора) и в костюме, идентичном одеянию Тора в исполнении Хемсворта. А впервые фанаты увидели образ актрисы из нового фильма в тизере, вышедшем в апреле.

«Прошло около восьми лет. У нее была совершенно другая жизнь, а потом любовь всей твоей жизни возвращается на сцену одетой как ты. Это, действительно, взрывает Тору мозг»,

— прокомментировал возвращение Джейн в историю режиссер Тайка Вайтити.

«В процессе написания (сценария) я подумал: "Разве не прикольно было бы вернуть Джейн в сюжет?". Но вы не захотите возвращения Натали в роли той же героини, расхаживающей с научным оборудованием. Знаете ли, если Тор летает, она остается на Земле, топающей ножкой и восклицающей: "Когда же он вернется?". Это скучно. Вы захотите сделать ее участницей приключений», — пояснил Вайтити.