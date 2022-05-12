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55 минут назад

Экс-невеста Кличко снимется в шестой части "Крика", съемки которого запланированы на лето

Газета.Ru

Aмериканская актриса и певица Хайден Панеттьери, бывшая невеста спортсмена Владимира Кличко, возвращается к съемкам очередной части фильма ужасов " Крик". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Экс-невеста Кличко снимется в шестой части "Крика"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Панеттьери, которая была одной из звезд фильма "Крик 4″ 2011 года, заключила контракт на участие в последней части франшизы ужасов Spyglass Media и Paramount Pictures. Две компании возродили серию слэшеров в январе, выпустив "Крик" — как название оригинала 1996 года, с которого все началось. Это была пятая часть фильма, которая доказала, что зрители ждут продолжения. Фильм собрал более $81 млн внутри страны и $140 млн в мире.

На этой неделе было объявлено, что Мелисса Баррера, Жасмин Савой Браун, Мейсон Гудинг и Дженна Ортега примут участие в "Крик 6". Съемки планируется начать этим летом.

Фильмы,Крик,Дженна Ортега,Владимир Кличко,
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