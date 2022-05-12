Экс-невеста Кличко снимется в шестой части "Крика"

Панеттьери, которая была одной из звезд фильма "Крик 4″ 2011 года, заключила контракт на участие в последней части франшизы ужасов Spyglass Media и Paramount Pictures. Две компании возродили серию слэшеров в январе, выпустив "Крик" — как название оригинала 1996 года, с которого все началось. Это была пятая часть фильма, которая доказала, что зрители ждут продолжения. Фильм собрал более $81 млн внутри страны и $140 млн в мире.