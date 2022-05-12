Disney+ увеличил количество подписчиков до 137,7 млн

В прошлом квартале Disney в очередной раз превзошла ожидания Уолл-стрит в отношении стриминга, добавив 7,9 млн подписчиков Disney+. Как говорят аналитики, компания может занять "лидирующие позиции в беспощадной гонке за лидерство в стриминге". Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Disney сообщила о выручке в размере $19,2 млрд. Тем не менее компания понесла потери в виде одного $1 млрд в связи с досрочным расторжением соглашений о лицензировании контента, чтобы он мог использовать его в своем собственном потоковом сервисе. Disney не раскрыла, что это была за программа, но, скорее всего, она связана с Netflix, включая серию Marvel стриминговых сервисов.