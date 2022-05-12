Анонсирован новый часовой спецэпизод «Южного парка»

Онлайн-кинотеатр Paramount+ представил новый часовой спецэпизод «Южного парка», который получил подзаголовок The Streaming Wars. Тизер был опубликован на YouTube.

Фото: CyberSport CyberSport

The Streaming Wars будут третьим из 14 «специальных телевизионных событий», которые Paramount+ заказал у авторов «Южного парка». Эти проекты не достигают масштабов полнометражных лент, но значительно длиннее и насыщеннее обычных эпизодов мультсериала. Первые спешлы — «После COVID'а» и «После COVID'а: Возвращение COVID'а» — вышли в конце 2021 года. Премьера The Streaming Wars запланирована на 1 июня.