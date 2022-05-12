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33 минуты назад

Анонсирован новый часовой спецэпизод «Южного парка»

CyberSport.ru

Онлайн-кинотеатр Paramount+ представил новый часовой спецэпизод «Южного парка», который получил подзаголовок The Streaming Wars. Тизер был опубликован на YouTube.

Анонсирован новый часовой спецэпизод «Южного парка»
Фото: CyberSportCyberSport

The Streaming Wars будут третьим из 14 «специальных телевизионных событий», которые Paramount+ заказал у авторов «Южного парка». Эти проекты не достигают масштабов полнометражных лент, но значительно длиннее и насыщеннее обычных эпизодов мультсериала. Первые спешлы — «После COVID'а» и «После COVID'а: Возвращение COVID'а» — вышли в конце 2021 года. Премьера The Streaming Wars запланирована на 1 июня.

Впервые «Южный Парк» вышел на канале Сomedy Central в 1997 году. Это сатирический мультсериал для взрослых, который высмеивает мировые тренды и с сарказмом рассказывает об актуальных инфоповодах.

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