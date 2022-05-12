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4 часа назад

Новая часть "Доктора Стрэнджа" показывает рекордные сборы

Мира Маркина

Вышедшая в начале мая в мировой прокат вторая часть "Доктора Стрэнджа" показывает прекрасные результаты по кассовым сборам - на данный момент картина заработала уже более $500 млн, как сообщает информационное агенство Regnum.

Новая часть "Доктора Стрэнджа" показывает рекордные сборы
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Напомним, что мировая премьера картины "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" состоялась 2 мая 2022 года, в США первый показ прошел 6 мая.

Весомые кассовые сборы фильм получил в американском прокате - $213,6 млн. Но мировой прокат принес все же больше - $294 млн. Стоит отметить, что крупнейшим рынком для новой части "Доктора Стрэнджа" стал южнокорейский. В России релиз фильма не состоялся.

Режиссером картины выступил Сэм Рейми, а главную роль по-прежнему исполняет Бенедикт Камбербэтч.

Ранее мы писали, чтокаскадерша подала в суд на создателей "Игры престолов".

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