Новая часть "Доктора Стрэнджа" показывает рекордные сборы

Вышедшая в начале мая в мировой прокат вторая часть "Доктора Стрэнджа" показывает прекрасные результаты по кассовым сборам - на данный момент картина заработала уже более $500 млн, как сообщает информационное агенство Regnum.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Напомним, что мировая премьера картины "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" состоялась 2 мая 2022 года, в США первый показ прошел 6 мая.

Весомые кассовые сборы фильм получил в американском прокате - $213,6 млн. Но мировой прокат принес все же больше - $294 млн. Стоит отметить, что крупнейшим рынком для новой части "Доктора Стрэнджа" стал южнокорейский. В России релиз фильма не состоялся.

Режиссером картины выступил Сэм Рейми, а главную роль по-прежнему исполняет Бенедикт Камбербэтч.