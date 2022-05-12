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3 часа назад

Серебренников снимает фильм о писателе Лимонове

Газета.Ruиещё 1

Режиссер Кирилл Серебренников занят съемками фильма "Лимонов, баллада об Эдди" (Limonov, the Ballad of Eddie) о писателе Эдуарде Лимонове по одноименной книге Эмманюэля Каррера, сообщает журнал Variety.

Серебренников снимает фильм о писателе Лимонове
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

Роль писателя исполнит Бен Уишоу, его жену, поэтессу Елену Щапову, сыграет Виктория Мирошниченко.

"Уишоу не только прочитал книги и посмотрел миллионы интервью, он старается воплотить образ писателя с помощью своего нутра. Это невероятно, как перед камерой он просто начинает быть Лимоновым", - рассказал Серебренников об актере.

Режиссер добавил, что фильм станет "поэтической биографией" с метафорами, паузами и другими поэтическими элементами.

Съемки стартовали еще в России, после выезда из страны режиссер продолжит работу в Европе.

Отмечается, что фильм будет англоязычным. Картину планируют показать на фестивалях в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в основной конкурс 75-го Каннского кинофестиваля вошла биографическая драма от Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского".

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