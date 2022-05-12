Серебренников снимает фильм о писателе Лимонове

Режиссер Кирилл Серебренников занят съемками фильма "Лимонов, баллада об Эдди" (Limonov, the Ballad of Eddie) о писателе Эдуарде Лимонове по одноименной книге Эмманюэля Каррера, сообщает журнал Variety.
Роль писателя исполнит Бен Уишоу, его жену, поэтессу Елену Щапову, сыграет Виктория Мирошниченко.
"Уишоу не только прочитал книги и посмотрел миллионы интервью, он старается воплотить образ писателя с помощью своего нутра. Это невероятно, как перед камерой он просто начинает быть Лимоновым", - рассказал Серебренников об актере.
Режиссер добавил, что фильм станет "поэтической биографией" с метафорами, паузами и другими поэтическими элементами.
Съемки стартовали еще в России, после выезда из страны режиссер продолжит работу в Европе.
Отмечается, что фильм будет англоязычным. Картину планируют показать на фестивалях в 2023 году.
Ранее сообщалось, что в основной конкурс 75-го Каннского кинофестиваля вошла биографическая драма от Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского".