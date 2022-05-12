Обзор семейного фильма «Тайна амулета»

Сложно себе представить в одном фильме темы незаконных мусорных полигонов, тайных славянских богов и обычных взрослых, неожиданно превратившихся в детей. Сложно, но можно. 12 мая в широкий прокат вышел российский фильм «Тайна амулета». Тлум.Ру посмотрел новинку. Чем она интересна разной аудитории, узнайте из нашего обзора.

Фото: tlum.ru tlum.ru

О чем?

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Трое уже не совсем детей, но вроде бы не таких уж и взрослых героев — Макс, Кеша и Сияна — живут в прибрежном городке. Там все неторопливое и время как будто замедляется с каждым днем. У тройки не связанных между собой персонажей есть персональные моральные дилеммы и проблемы, разбираться с которыми никто не спешит; плывут по течению — уж куда-то то, да принесет. Особой славой пользуется местная пещера, где, как гласит легенда, можно повстречать призраков. То самое течение жизни сталкивает вместе «золотую троицу» и знакомит их с чарующего вида женщиной-птицей. Это райская птица Гамаюн, о чем герои пока не догадываются. Осознание настигнет их значительно позже, а вот изменения начнутся быстрее быстрого — Макс, Кеша и Сияна превратятся в подростков. В попытке вернуть себе былой вид они помогут славянским богам вспомнить прошлое, раскроют тайный заговор и определятся с тем, чем хотят заниматься дальше.

Фильм показывает сразу несколько животрепещущих в нашем обществе тем.

Любовь

И это не только любовь сердечная, чувство ведь безгранично и касается многих аспектов нашей жизни. У Сияны есть кавалер, скоро грядет свадьба. Добавить бы сюда ещё уверенности, что все верно. Помолодев, героиня все так же пристально смотрит на мир и замечает чужие метания. Она успеет ещё заглянуть в собственное сердце и увидеть там все ранее недоступные ответы на множество вопросов. И ей не одной удастся совершить открытия.

Взяточничество и его последствия

Главный злодей фильма — мэр. Он безответно влюблен, обладает тем самым тайным амулетом и постоянно подчиняет себе волю других людей. Его планы коварны и вроде бы продуманы до малейших деталей. Конечно, все срывает тройка подростков, намеревающаяся не дать родным просторам оказаться подожженными (да-да, там даже такое собираются провернуть) и оскверненными тайной мусорной свалкой.

Видеоблоггинг

Разоблачить чужие планы героям помогает видеоблоггер Яр. Он специализируется на развлекательном контенте и интересуется той самой пещерой. Молодой Макс обещает Яру кое-что покруче и заручается его поддержкой. Две камеры точно лучше, чем всего одна. Яр — один из взрослых, поверивших в ребёнка. Это важный момент.

Доброта

Основным призывом фильма становится простое пожелание: будьте добрее. К себе, близким, природе, чувствам и желаниям. Даже если доброта ваша тихая, важно, что она в принципе есть. И меньше она не становится в случае, если вы решите скрыть её под слоями иронии и сарказма.

Чем особенно интересен?

Темой славянской мифологии — в ней-то герои и начинают разбираться, когда вспоминают слова Гамаюн. Много книжек штудировать не приходится, достаточно проявить смекалку и сопоставить факты. Боги вполне могут скрываться среди обычного люда, и тем легче это удаётся богам, забывшим о собственной силе.

Итог