Walt Disney потеряла 195 млн долларов из-за ухода из России

Американская The Walt Disney Company потеряла 195 млн долларов в результате ухода из России. Об этом говорится в финансовом отчете компании за второй квартал 2022 года.
"В текущем квартале компания зафиксировала расходы на общую сумму 195 миллионов долларов США из-за обесценения нематериальных активов, связанных с каналом Disney в России", - говорится в отчете.
Walt Disney объявила о прекращении деятельности в России 11 марта. До этого компания приостановила поставки своих фильмов в кинотеатры РФ.