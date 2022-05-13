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34 минуты назад

Walt Disney потеряла 195 млн долларов из-за ухода из России

Российская Газетаиещё 10

Американская The Walt Disney Company потеряла 195 млн долларов в результате ухода из России. Об этом говорится в финансовом отчете компании за второй квартал 2022 года.

Walt Disney потеряла 195 млн долларов из-за ухода из России
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"В текущем квартале компания зафиксировала расходы на общую сумму 195 миллионов долларов США из-за обесценения нематериальных активов, связанных с каналом Disney в России", - говорится в отчете.

Walt Disney объявила о прекращении деятельности в России 11 марта. До этого компания приостановила поставки своих фильмов в кинотеатры РФ.

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