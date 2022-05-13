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1 час назад

Режиссер четвертого «Тора» рассказал о различиях с прошлой частью

Чемпионат.comиещё 1

Франшиза «Тор» круто поменялась после выхода третьей части, за постановку которой отвечал Тайка Вайтити. Он же срежиссировал и четвёртую часть, но она всё же будет отличаться от «Рагнарёка».

Режиссер четвертого «Тора» рассказал о различиях с прошлой частью
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как именно, рассказал Вайтити в беседе с журналистом издания Entertainment Weekly. По словам Вайтити, «Любовь и гром» тоже будет забавной лентой, однако в фильме поднимутся более важные темы, а сюжет вообще обещает удивить зрителей.

«Рагнарек» немного напоминал весёлую вечеринку. В фильме была такая праздничая атмосфера, в новой ленте будет почти то же самое, но она будет отличаться от того, что вы видели раньше. Все в фильме задаются вопросом, а какая у них вообще цель? Что значит быть настоящим героем? И так далее.

В ленте сыграли Крис Хемсворт, Натали Портман, Кристиан Бейл, Карен Гиллан, Мэтт Деймон и другие. Премьера блокбастера состоится 8 июля, но выход в России под вопросом.

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