Режиссер четвертого «Тора» рассказал о различиях с прошлой частью

Франшиза «Тор» круто поменялась после выхода третьей части, за постановку которой отвечал Тайка Вайтити. Он же срежиссировал и четвёртую часть, но она всё же будет отличаться от «Рагнарёка».

Как именно, рассказал Вайтити в беседе с журналистом издания Entertainment Weekly. По словам Вайтити, «Любовь и гром» тоже будет забавной лентой, однако в фильме поднимутся более важные темы, а сюжет вообще обещает удивить зрителей.

«Рагнарек» немного напоминал весёлую вечеринку. В фильме была такая праздничая атмосфера, в новой ленте будет почти то же самое, но она будет отличаться от того, что вы видели раньше. Все в фильме задаются вопросом, а какая у них вообще цель? Что значит быть настоящим героем? И так далее.