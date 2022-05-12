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59 минут назад

Почему перестали давать "Оскар" за титры

Мария Кимакович

Правила вручения премии «Оскар», которой ежегодно, начиная с 1929 года награждают деятелей киноискусства за их вклад в создание кинофильмов, неоднократно изменялись. Менялись и сами номинации. Так, однажды удостоились награды даже титры. Когда это произошло и какой фильм стал единственным обладателем заветной статуэтки в этой номинации, читайте в материале "Рамблера".

Почему перестали давать "Оскар" за титры
Фото: oscars.orgoscars.org

Одна из самых интересных номинаций была заявлена в 1929 году. "Оскар" (тогда еще, правда, награда не носила этого названия, оно появилось лишь в 1940 году) вручили за титры.

В номинации были представлены три картины: "Впечатляющий мир" Джозефа Фарнэма, "Частная жизнь Елены Троянской" Александра Корды и создатель титров Джордж Марион, номинировавшийся без указания какого-либо конкретного фильма.

Победителем и обладателем статуэтки стал черно-белый, немой фильм "Впечатляющий мир" Джозефа Фарнэма. Именно его печатное "послесловие", по мнению киноакадемиков, оказалось самым запоминающимся.

Эта картина стала первой и единственной в истории "Оскара", получившей награду в такой номинации. Никогда более с 1929 года статуэтку за лучшие титры не вручали.

Причиной отказа от этой номинации стало возмущение общественности: кинодеятели посчитали несправедливым то, что творческая деятельность была приравнена к редакторской. Именно поэтому от номинации "За лучшие титры" решили отказаться. Не вернули ее и по сей день.

Фильмы,Оскар,
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