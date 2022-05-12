В России впервые создали интерактивную карту хорроров

Команда международного кинофестиваля «Хоррор Фест» создала первую в России интерактивную карту фильмов ужасов, объединяющую 130 кинолент из разных стран. Об этом со ссылкой на пресс-службу медиахолдинга «Цифровое телевидение» сообщает ТАСС .

Представители холдинга уточнили, что функционал карты дает возможность узнать, в каких странах были сняты те или иные хорроры. Любители фильмов ужасов смогут ознакомиться с сюжетом картин, узнать об актерах и режиссерах, а также оценить мнение специалистов и узнать, почему они считают, что та или иная кинолента достойна просмотра.