Безруков рассказал о сходстве Германики и Тарантино

"Неожиданно и экзотично выглядит и выбор площадки — цифровой аналог черкизовского рынка — avito. Действительно, как еще поднять вокруг этой истории шум и привлечь внимание даже тех потенциальных покупателей, которые об NFT и не слышали? Яркая акция, которая вполне может сработать".