Безруков рассказал о сходстве Германики и Тарантино

Актер Сергей Безруков рассказал о сходстве между Валерией Гай Германикой и режиссером Квентином Тарантино, которые продвигают свое творчество в NFT. Подробностями артист поделился в своем Telegram-канале.
"Что объединяет Гай Германику и Тарантино? Умение быстро ориентироваться в сегодняшней реальности. Давно с интересом наблюдаю за историей уникальных токенов, NFT, и здорово, что эти два режиссера одни из первых привязали к ним свои работы. Квентин Тарантино — фрагменты "Криминального чтива", Валерия Гай Германика — документальный фильм про легендарного Александра Емельяненко",
— поделился своим мнением Безруков.
По мнению актера, такой подход позволит привлечь инвестиции в проект. Он также похвалил идею Германики продать фильм на "Авито" за 50 миллионов рублей:
"Неожиданно и экзотично выглядит и выбор площадки — цифровой аналог черкизовского рынка — avito. Действительно, как еще поднять вокруг этой истории шум и привлечь внимание даже тех потенциальных покупателей, которые об NFT и не слышали? Яркая акция, которая вполне может сработать".