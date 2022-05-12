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1 час назад

Безруков рассказал о сходстве Германики и Тарантино

Мария Иглина

Актер Сергей Безруков рассказал о сходстве между Валерией Гай Германикой и режиссером Квентином Тарантино, которые продвигают свое творчество в NFT. Подробностями артист поделился в своем Telegram-канале.

Безруков рассказал о сходстве Германики и Тарантино
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что объединяет Гай Германику и Тарантино? Умение быстро ориентироваться в сегодняшней реальности. Давно с интересом наблюдаю за историей уникальных токенов, NFT, и здорово, что эти два режиссера одни из первых привязали к ним свои работы. Квентин Тарантино — фрагменты "Криминального чтива", Валерия Гай Германика — документальный фильм про легендарного Александра Емельяненко",

— поделился своим мнением Безруков.

По мнению актера, такой подход позволит привлечь инвестиции в проект. Он также похвалил идею Германики продать фильм на "Авито" за 50 миллионов рублей:

"Неожиданно и экзотично выглядит и выбор площадки — цифровой аналог черкизовского рынка — avito. Действительно, как еще поднять вокруг этой истории шум и привлечь внимание даже тех потенциальных покупателей, которые об NFT и не слышали? Яркая акция, которая вполне может сработать".

Ранее Безруков ответил, почему "Бригада" не вернется на телеэкраны.

Фильмы,Криминальное чтиво,Александр Емельяненко,Квентин Тарантино,
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