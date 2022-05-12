Вышел боевик «Флешбэк» о киллере с болезнью Альцгеймера

Фото: Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн

Видео дня

Алекс Льюис — профессиональный киллер, который планирует уйти из профессии. У Льюиса масса достоинств: он хорошо маскируется, владеет искусством рукопашного боя и неплохо стреляет. Правда, мужчина уже стар, и у него прогрессирует болезнь Альцгеймера.

Последним «заказом» киллера становятся мужчина и девочка из Эль-Пасо. Убийство юной Беатрис может оказаться самым бесчеловечным поступком Алекса Льюиса, однако мужчина отказывается совершать преступление, противоречащее его внутреннему кодексу. Так киллер сам становится целью.