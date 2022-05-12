Вышел боевик «Флешбэк» о киллере с болезнью Альцгеймера

На российские большие экраны вышел боевик «Флешбэк», режиссёром которого выступил 78-летний новозеландец Мартин Кэмпбелл («Золотой глаз», «Казино Рояль», «Маска Зорро», «Зелёный фонарь» «За гранью», «Иностранец», «Отбросы», «Отчаянные меры», «Убойный отдел»), автор двух фильмов бондианы. Сценаристами ленты стали Дарио Скардапейн («Каратель», «Травма»), Карл Йос («Бен Икс», «Разомкнутый круг», «Банды Лондона», «Изоляция») и Эрик Ван Лой.
Алекс Льюис — профессиональный киллер, который планирует уйти из профессии. У Льюиса масса достоинств: он хорошо маскируется, владеет искусством рукопашного боя и неплохо стреляет. Правда, мужчина уже стар, и у него прогрессирует болезнь Альцгеймера.
Последним «заказом» киллера становятся мужчина и девочка из Эль-Пасо. Убийство юной Беатрис может оказаться самым бесчеловечным поступком Алекса Льюиса, однако мужчина отказывается совершать преступление, противоречащее его внутреннему кодексу. Так киллер сам становится целью.
В основу сюжета ленты лёг бельгийский триллер «Синдром Альцгеймера», представленный в 2003 году. Известно, что он был снят по роману писателя Йефа Герартса, который опубликовали в 1985 году. Продюсированием картины занимались Моше Дайамант («Орлиный путь», «Тристан и Изольда», «Цена страсти», «Вымышленные герои», «В поисках приключений»), Руперт Маконик («Эдди «Орёл») и Кэти Шульман («В метре друг от друга», «Иллюзионист», «Столкновение», «Иностранец»).
Главные роли в фильме исполнили Лиам Нисон («Список Шиндлера», «Заложница», «Реальная любовь», «Отверженные», «Если наступит завтра», «Большая буква «Р», «Атланта», «Девчонки из Дерри»), Моника Беллуччи («Страсти Христовы», «Малена», «Квартира», «Братство волка», «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра», «Твин Пикс», «Иосиф Прекрасный: Наместник фараона», «Десять процентов», «Моцарт в джунглях», «Чудо: Слезы Мадонны») и Гай Пирс («Король говорит!», «Два брата», «Секреты Лос-Анджелеса», «Помни», «Железный человек 3», «Мейр из Исттауна», «Милдред Пирс»).
Мировая премьера ленты состоялась 28 апреля 2022 года. В боевике также сыграли Рэй Стивенсон, Луис Мэндилор, Тадж Атвал, Стелла Стокер, Миа Санчес, Натали Андерсон и Рэй Фиарон.