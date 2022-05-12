Топ-20 экранизаций Стивена Кинга: от худших к лучшим

13 мая в мировой прокат выходит «Воспламеняющая взглядом» — очередная экранизация одноименного романа Стивена Кинга. В новой картине главные роли исполнили Зак Эфрон и Кертвуд Смит, знакомый многим по «Робокопу» и франшизе «Звездный путь». «Газета.Ru» вспоминает 10 худших и 10 лучших экранизаций одного из самых плодовитых писателей современности.
Кинг всегда был неравнодушен к кукурузным плантациям, лесам или полям с высокой травой — в общем, любым местам, где могут скрываться всевозможные темные сущности. Но в его историях внешняя экспозиция всегда являлась аллегорией внутренним темницам человека, в которых зла таится не меньше. "Дети кукурузы" по-своему культовый фильм, который не случайно обзавелся 7 сиквелами (в "Детях кукурузы 3: Городская жатва" даже состоялся полноценный кинодебют юной Шарлиз Терон), но причислить его к числу хороших экранизаций Кинга можно с натяжкой. Картина и последующие сиквелы ухватились лишь за внешнюю форму истории, упустив фирменную кинговскую драматургию. Оттого получилось слабо, в разы слабее оригинальной истории.
Хотя фильм с Арнольдом Шварценеггером для многих является настоящей классикой, эта экранизация фантастического романа Кинга так же является далекой от идеала. В книге писатель высмеивал капитализм, критикуя социальное расслоение общества. События растягивались до полного месяца, главный герой был не просто ловким атлетом, но человеком с сильными принципами, которые он отстаивал по мере одоления своих противников. Фильм Пола Глейзера получился неплохой жанровой историей с запоминающимися экшн-сценами, но лишенным какой-либо глубины.
Действие романа происходит в вымышленном городке Касл-Рок, который постепенно разрастется до полноценной вселенной Кинга. Главный герой — университетский учитель, живущий двойной жизнью. Днем он преподает студентам и является счастливым семьянином. Ночами он пишет мрачные и пугающие романы под псевдонимом, с помощью которого он тщательно скрывает от окружающих свою темную личность. Постепенно две эти жизни героя сливаются в одну и раскрывается страшная тайна: в утробе матери герой поглотил своего нерожденного брата-близнеца, часть души которого осталась жить в нем самом. В книге Кинг исследовал дуализм человеческой природы, умещающей в себе и хорошее, и плохое. Экранизация с отличным актером Тимоти Хаттоном была лишена подобных драматических изысков и во многом получилась неудачной из-за слабой режиссуры и сценария, отказавшегося от важного пласта оригинальной истории в угоду хронометражу.
Экранизация одноименного романа Кинга, вышедшая через два года после релиза книги. В центре истории — четыре друга, наделенные сверхспособностями и вступающие в противостояние с пришельцами. Для самого писателя эта история стала особенной: книга была написана после аварии, в которую Кинг попал в 1999 году и которая едва не привела к его смерти. Сочиняя роман, писатель восстанавливался после трагедии и сам признавался, что во многом его заново поднял на ноги именно этот замысел. Экранизация 2003 года была выпущена фактически по горячим следам, но получилась не только быстрой, но и слабой. Картина ничего не добавила истории, лишив ее важных побочных линий. Откровенно смущали и актерские работы: если исполнители ролей друзей еще справились со своей задачей, суровый образ военного, которого сыграл Морган Фриман с карикатурными бровями в духе Брежнева, ничего кроме смеха не вызывал.
Откровенно говоря, оригинальная книга Кинга была далека от идеала. Писатель, являющийся ярым противником мобильных телефонов, написал постапокалиптический роман, в основе которого было исследование технофобии. Но что-то где-то пошло не так: вместо тонких образов в книгу пробрались картонные герои, а интересные рассуждения уступили место душным нравоучениям. Не удивительно, что экранизация книги получилась еще хуже книги. Воссоединившиеся на экране после успешного хоррора (тоже кинговского) "1408" Джон Кьюсак и Сэмуэл Л. Джексон, кажется, не очень понимали, что именно и как им играть в этой изначально мертворожденной истории.
Картина с Идрисом Эльбой и Мэттью Макконахи должна была стать первой в серии экранизаций цикла романов Кинга "Темная башня". Но экранизация, права на которую по слухам были проданы писателем за 19 долларов и 19 центов, оказалась настолько провальной, что ни о каком продолжении не могло быть и речи. Более того, в 2020 году фильм назвали худшей экранизацией по версии читателей "Мира фантастики". По большей части зрители обвинили авторов в чудовищном мисткасте и в попытках впихнуть в полуторачасовой хронометраж слишком много. Вот и получилось: все сразу, но ничего по существу.
Сериал тоже попытался уместить в себе цикл небольших рассказов Кинга, которые объединяет место действие — вымышленный городок Касл-Рок. События и герои переплетаются с другими известными мирами и персонажами Кинга: например, из "Побега из Шоушенка" или "Мизери". У проекта Hulu главного злодея сыграл Билл Скарсгард — почти сразу после исполнения им роли клоуна Пеннивайза в "Оно" 2017 года. Органика и мрачность актера добавила напряжения истории, но сам проект получился смазанными и часто распылялся по пустякам. Через два сезона шоу официально закрыли, а существование Касл-Рок продолжится теперь разве что на страницах новых рассказов Кинга.
Оригинальная книга Кинга была не просто ужастиком о потустороннем мире, герои которого после смерти возвращались к жизни, но сильной драматической историей о невозможности смириться с потерей и отпустить своих любимых людей. Первая экранизация романа 1989 года была неплоха, хотя если сравнивать с книгой, в ней упущено много ценных побочных сюжетных линий. Версия же 2019 года получилась абсолютно неудачной. Авторы сконцентрировались на форме истории, разбазарив ее ценное содержание. Драматический накал уступил место дешевым скримерам и шаблонному сторителлингу. После просмотра не возникало никакого другого желания, кроме как заново перечитать оригинальный роман.
Эту книгу Кинга пытались перенести на большой экран дважды: в 1994-м и 2020-м годах. Оба мини-сериала так и не сумели разгадать многослойную историю, действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире в условиях пандемии. В версии 2020 года в проекте одну из центральных ролей играет еще один актер клана Скарсгардов — Александр Скарсгард. Сериал получился слишком перегруженным скачками во времени и запутанным по своей структуре, что сделало порог вхождения в историю мучительно долгим.
По словам самого Кинга "История Лизи" — его самый личный роман, который он посвятил жене. После уже упомянутой автомобильной аварии 1999 года, в которой писатель едва не погиб, он долго восстанавливался в больнице. Пока Кинга не было дома, его супруга решила затеять в его кабинете ремонт. Вернувшись домой раньше времени, Кинг увидел комнату, заставленную своими рукописями и личными вещами, и подумал, что именно так бы выглядел его кабинет после его смерти, и если бы его жена овдовела. Этот образ кабинета писателя, лишенного своего автора, и лег в основу романа. За экранизацию книги в 2020 году взялся режиссер-поэт Пабло Ларраин — ценитель неспешного ритма, мягкого монтажа и завораживающего видеоряда. Если в авторских картинах постановщика все эти элементы складывались в удачные произведения, "История Лизи" от них, напротив, только пострадала.
Сериал перегружен сюжетными линиями, разбившихся на два мира: реального и Запределья, куда всю жизнь сбегал главный герой-писатель. Шоу постоянно бросает в две крайности — когда герои произносят бессмысленные диалоги, утяжеляющие и без того непростой сюжет, и когда герои ничего не говорят, долго всматриваясь вдаль. Несмотря на волшебную операторскую работу, смотреть "Историю Лизи" почти невозможно. Не спасают проект даже отличные актеры Джулианна Мур и Клайв Оуэн.
Каноническая экранизация Брайана Де Пальмы про девочку-подростка, наделенную телекинезом. Героиня, страдающая от буллинга в школе и домашнего насилия со стороны религиозно-фанатичной матери, начинает мстить своим обидчикам. Получилась честная и трогательная история перехода из юношества во взрослую жизнь, которая волнует и пугает одновременно. У книги есть еще одна экранизация 2013 года, но она и близко не стоит с версией 1976-го.
И пусть сам Стивен Кинг не любит эту экранизацию Стэнли Кубрика, но не признать гений самого режиссера невозможно. Постановщик сделал ставку на скрытое — то, что таится в самых глубинах человеческой психики, — и не прогадал. Кубрик увидел в сюжете в большей степени семейную драму и в меньшей — пугающий триллер. Примечательно, что именно после выхода фильма на экраны, роман стал культовым, а образы из сюжета Кинга прочно вошли в массовую культуру именно в трактовке Кубрика.
Роман воспитания о группе подростков, отправившихся в необычное путешествие — на поиски тела пропавшего мальчика, за которое обещано вознаграждение. Путь юных героев строится по принципу кэмпбелловского "Тысячеликого героя": они пускаются в странствие, переживают немыслимые испытания и находят "клад" — только совсем не тот, на который изначально рассчитывали. "Останься со мной" Роба Райнера — экранизация романа Кинга "Тело". Картина получила восторженные отзывы критиков и несколько номинаций на "Оскар" и "Золотой глобус". Одну из главных ролей в фильме сыграл Ривер Феникс, старший брат Хоакина Феникса.
Еще одна экранизация Кинга, снятая Робом Райнером. Главные роли в картине исполнили Кэти Бэйтс (получила за эту работу "Оскар" и "Золотой глобус") и Джеймс Каан. Изначально на главную роль писателя позвали Джека Николсона, но актер после долгих раздумий решил, что после "Сияния" не хочет принимать участие в еще одной экранизации Кинга. В центре сюжета популярный писатель, который попадает в автомобильную аварию. Герой выживает, но ломает обе ноги. Его спасает и выхаживает женщина по имени Энни Уилкс, которая оказывается вовсе не доброй самаритянкой, а одержимой фанаткой героя, мечтающей любыми средствами удержать его в своем доме. Картина снята близко к литературному источнику и по праву входит в топ лучших экранизаций Кинга, одобренных самим писателем.
Кинг любит повторять байку про то, как незнакомая женщина на презентации его очередного ужастика пожурила писателя, обвинив его книги в дурновкусии. Следом женщина привела в пример "настоящую литературу": "Вот "Побег из Шоушенка" — это гениальная история". Когда же Кинг отметил, что ее написал тоже он, женщина отмахнулась, не поверив словам писателя. Масштабная 140-минутная драма Фрэнка Дарабонта выросла из небольшого по объему рассказа Кинга "Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка". Картина рассказывает о ложно обвиненном герое Энди Дюфрейне, который был вынужден провести почти 20 лет в тюрьме Шоушенк. Благодаря титаническим усилиям ему удается совершить побег, добыв для себя желанную свободу. Картина третье десятилетие входит в топ лучших фильмов всех времен и считается настоящей классикой. Дарабонт сумел уловить свободолюбивый дух истории о герое, которого жизнь испытывала на прочность, но так и не смогла сломить. Пример Дюфрейна — триумф человеческой воли и жизнелюбию.
Еще на съемках "Мизери" Кинг познакомился с Кэти Бэйтс, которая произвела на него неизгладимое впечатление. Специально под актрису он написал образ главной героини своего романа "Долорес Клэйборн" и не удивительно, что, когда дело дошло до экранизации, центральную роль исполнила именно она. Это еще одна история писателя, лишенная монстров и чудовищ, а главным скоплением зла здесь оказывается сам человек. Крепкая, местами беспощадная драма о непосильных испытаниях, выпадающих на долю маленького человека — тех ужасов, которые страшнее любых надуманных страшилок, потому что реальны и неизбежны.
Культовая экранизация не менее культового романа Кинга. Сюжет выстраивается вокруг группы тюремщиков, к которым переводят необычного заключенного по имени Джон Коффи. Этот двухметровый громила с оленьими глазами странным образом наделен необычной силой — способен исцелять страждущих. Герои начинают сомневаться в виновности Коффи, ожидающего исполнения смертной казни, и пытаются спасти его перед лицом беспощадной системы. Фильм снял Фрэнк Дарабонт, выпустивший до этого "Побег из Шоушенка". Лента получила множество наград и номинаций главных кинопремий США, а сам Кинг назвал эту экранизацию канонической и признался, что противился бы возможным будущим ремейкам и сиквелам.
Научно-фантастический мини-сериал 2016 года с Джеймсом Франко и Сарой Гадон в главных ролях. Герой чудесным образом переносится в прошлое и получает возможность предотвратить покушение и смерть Джона Кеннеди. Проект был снят максимально близко к оригиналу — многослойному и полнокровному роману, написанному в псевдоисторическом ключе, но исследующего вполне реальные события. Для фанатов сериала авторы подготовили множество пасхалок, отсылающих к известным романам Кинга и его героям.
Традиционно в случае с Кингом работает правило именно первой экранизации, которую сложно переплюнуть. Но "Оно" 2017 года нарушил эту традицию, став куда более интересной экранизацией одноименного романа писателя по сравнению с первой версией — фильмом 1990-го года. Режиссер фильма Андрес Мускетти вдохнул в историю новую жизнь, представив на экране интересных, разнообразных и ярких персонажей, с которыми зрители спускались в саму преисподнюю, откуда возвращались победителями. У фильма есть продолжение, вышедшее на экраны двумя годами позже. Оно так же основано на книге Кинга и рассказывает о повзрослевших героях, вынужденных снова противостоять чудовищному клоуну Пеннивайзу.
Если вышедшая не так давно "История Лизи" не получилась в виде сериала, "Чужак", наоборот, пример того, как формат мини-сериала способен идеально уместить в себе полнокровный мир из вселенной Кинга. Проект рассказывает о жителях небольшого городка, в числе которых затесался незваный чужак, забирающий людские жизни. Режиссером шоу стал актер Джейсон Бейтман ("Несносные боссы", "Хэнкок"), который идеально перенес на экран надрывную тональность истории, пропитанную мистикой, детективом и семейной драмой.