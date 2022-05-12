Топ-20 экранизаций Стивена Кинга: от худших к лучшим

13 мая в мировой прокат выходит «Воспламеняющая взглядом» — очередная экранизация одноименного романа Стивена Кинга. В новой картине главные роли исполнили Зак Эфрон и Кертвуд Смит, знакомый многим по «Робокопу» и франшизе «Звездный путь». «Газета.Ru» вспоминает 10 худших и 10 лучших экранизаций одного из самых плодовитых писателей современности.

Худшие:

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"Дети кукурузы" ("Children of the Corn"), 1984

Кинг всегда был неравнодушен к кукурузным плантациям, лесам или полям с высокой травой — в общем, любым местам, где могут скрываться всевозможные темные сущности. Но в его историях внешняя экспозиция всегда являлась аллегорией внутренним темницам человека, в которых зла таится не меньше. "Дети кукурузы" по-своему культовый фильм, который не случайно обзавелся 7 сиквелами (в "Детях кукурузы 3: Городская жатва" даже состоялся полноценный кинодебют юной Шарлиз Терон), но причислить его к числу хороших экранизаций Кинга можно с натяжкой. Картина и последующие сиквелы ухватились лишь за внешнюю форму истории, упустив фирменную кинговскую драматургию. Оттого получилось слабо, в разы слабее оригинальной истории.

"Бегущий человек" ("The Running Man"), 1987

Хотя фильм с Арнольдом Шварценеггером для многих является настоящей классикой, эта экранизация фантастического романа Кинга так же является далекой от идеала. В книге писатель высмеивал капитализм, критикуя социальное расслоение общества. События растягивались до полного месяца, главный герой был не просто ловким атлетом, но человеком с сильными принципами, которые он отстаивал по мере одоления своих противников. Фильм Пола Глейзера получился неплохой жанровой историей с запоминающимися экшн-сценами, но лишенным какой-либо глубины.

"Темная половина" ("The Dark Half"), 1992

Действие романа происходит в вымышленном городке Касл-Рок, который постепенно разрастется до полноценной вселенной Кинга. Главный герой — университетский учитель, живущий двойной жизнью. Днем он преподает студентам и является счастливым семьянином. Ночами он пишет мрачные и пугающие романы под псевдонимом, с помощью которого он тщательно скрывает от окружающих свою темную личность. Постепенно две эти жизни героя сливаются в одну и раскрывается страшная тайна: в утробе матери герой поглотил своего нерожденного брата-близнеца, часть души которого осталась жить в нем самом. В книге Кинг исследовал дуализм человеческой природы, умещающей в себе и хорошее, и плохое. Экранизация с отличным актером Тимоти Хаттоном была лишена подобных драматических изысков и во многом получилась неудачной из-за слабой режиссуры и сценария, отказавшегося от важного пласта оригинальной истории в угоду хронометражу.

"Ловец снов" ("Dreamcatcher"), 2003

Экранизация одноименного романа Кинга, вышедшая через два года после релиза книги. В центре истории — четыре друга, наделенные сверхспособностями и вступающие в противостояние с пришельцами. Для самого писателя эта история стала особенной: книга была написана после аварии, в которую Кинг попал в 1999 году и которая едва не привела к его смерти. Сочиняя роман, писатель восстанавливался после трагедии и сам признавался, что во многом его заново поднял на ноги именно этот замысел. Экранизация 2003 года была выпущена фактически по горячим следам, но получилась не только быстрой, но и слабой. Картина ничего не добавила истории, лишив ее важных побочных линий. Откровенно смущали и актерские работы: если исполнители ролей друзей еще справились со своей задачей, суровый образ военного, которого сыграл Морган Фриман с карикатурными бровями в духе Брежнева, ничего кроме смеха не вызывал.

"Мобильник" ("Cell"), 2016

Откровенно говоря, оригинальная книга Кинга была далека от идеала. Писатель, являющийся ярым противником мобильных телефонов, написал постапокалиптический роман, в основе которого было исследование технофобии. Но что-то где-то пошло не так: вместо тонких образов в книгу пробрались картонные герои, а интересные рассуждения уступили место душным нравоучениям. Не удивительно, что экранизация книги получилась еще хуже книги. Воссоединившиеся на экране после успешного хоррора (тоже кинговского) "1408" Джон Кьюсак и Сэмуэл Л. Джексон, кажется, не очень понимали, что именно и как им играть в этой изначально мертворожденной истории.

"Темная башня" ("The Dark Tower"), 2017

Картина с Идрисом Эльбой и Мэттью Макконахи должна была стать первой в серии экранизаций цикла романов Кинга "Темная башня". Но экранизация, права на которую по слухам были проданы писателем за 19 долларов и 19 центов, оказалась настолько провальной, что ни о каком продолжении не могло быть и речи. Более того, в 2020 году фильм назвали худшей экранизацией по версии читателей "Мира фантастики". По большей части зрители обвинили авторов в чудовищном мисткасте и в попытках впихнуть в полуторачасовой хронометраж слишком много. Вот и получилось: все сразу, но ничего по существу.

"Касл-рок" ("Castle Rock"), 2018-2019

Сериал тоже попытался уместить в себе цикл небольших рассказов Кинга, которые объединяет место действие — вымышленный городок Касл-Рок. События и герои переплетаются с другими известными мирами и персонажами Кинга: например, из "Побега из Шоушенка" или "Мизери". У проекта Hulu главного злодея сыграл Билл Скарсгард — почти сразу после исполнения им роли клоуна Пеннивайза в "Оно" 2017 года. Органика и мрачность актера добавила напряжения истории, но сам проект получился смазанными и часто распылялся по пустякам. Через два сезона шоу официально закрыли, а существование Касл-Рок продолжится теперь разве что на страницах новых рассказов Кинга.

"Кладбище домашних животных" ("Pet Sematary"), 2019

Оригинальная книга Кинга была не просто ужастиком о потустороннем мире, герои которого после смерти возвращались к жизни, но сильной драматической историей о невозможности смириться с потерей и отпустить своих любимых людей. Первая экранизация романа 1989 года была неплоха, хотя если сравнивать с книгой, в ней упущено много ценных побочных сюжетных линий. Версия же 2019 года получилась абсолютно неудачной. Авторы сконцентрировались на форме истории, разбазарив ее ценное содержание. Драматический накал уступил место дешевым скримерам и шаблонному сторителлингу. После просмотра не возникало никакого другого желания, кроме как заново перечитать оригинальный роман.

"Противостояние" ("The Stand"), 2020

Эту книгу Кинга пытались перенести на большой экран дважды: в 1994-м и 2020-м годах. Оба мини-сериала так и не сумели разгадать многослойную историю, действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире в условиях пандемии. В версии 2020 года в проекте одну из центральных ролей играет еще один актер клана Скарсгардов — Александр Скарсгард. Сериал получился слишком перегруженным скачками во времени и запутанным по своей структуре, что сделало порог вхождения в историю мучительно долгим.

"История Лизи" ("Lisey's Story"), 2021

По словам самого Кинга "История Лизи" — его самый личный роман, который он посвятил жене. После уже упомянутой автомобильной аварии 1999 года, в которой писатель едва не погиб, он долго восстанавливался в больнице. Пока Кинга не было дома, его супруга решила затеять в его кабинете ремонт. Вернувшись домой раньше времени, Кинг увидел комнату, заставленную своими рукописями и личными вещами, и подумал, что именно так бы выглядел его кабинет после его смерти, и если бы его жена овдовела. Этот образ кабинета писателя, лишенного своего автора, и лег в основу романа. За экранизацию книги в 2020 году взялся режиссер-поэт Пабло Ларраин — ценитель неспешного ритма, мягкого монтажа и завораживающего видеоряда. Если в авторских картинах постановщика все эти элементы складывались в удачные произведения, "История Лизи" от них, напротив, только пострадала.

Сериал перегружен сюжетными линиями, разбившихся на два мира: реального и Запределья, куда всю жизнь сбегал главный герой-писатель. Шоу постоянно бросает в две крайности — когда герои произносят бессмысленные диалоги, утяжеляющие и без того непростой сюжет, и когда герои ничего не говорят, долго всматриваясь вдаль. Несмотря на волшебную операторскую работу, смотреть "Историю Лизи" почти невозможно. Не спасают проект даже отличные актеры Джулианна Мур и Клайв Оуэн.

Лучшие:

"Кэрри" ("Carrie"), 1976

Каноническая экранизация Брайана Де Пальмы про девочку-подростка, наделенную телекинезом. Героиня, страдающая от буллинга в школе и домашнего насилия со стороны религиозно-фанатичной матери, начинает мстить своим обидчикам. Получилась честная и трогательная история перехода из юношества во взрослую жизнь, которая волнует и пугает одновременно. У книги есть еще одна экранизация 2013 года, но она и близко не стоит с версией 1976-го.

"Сияние" ("The Shining"), 1980

И пусть сам Стивен Кинг не любит эту экранизацию Стэнли Кубрика, но не признать гений самого режиссера невозможно. Постановщик сделал ставку на скрытое — то, что таится в самых глубинах человеческой психики, — и не прогадал. Кубрик увидел в сюжете в большей степени семейную драму и в меньшей — пугающий триллер. Примечательно, что именно после выхода фильма на экраны, роман стал культовым, а образы из сюжета Кинга прочно вошли в массовую культуру именно в трактовке Кубрика.

"Останься со мной" ("Stand by Me"), 1986

Роман воспитания о группе подростков, отправившихся в необычное путешествие — на поиски тела пропавшего мальчика, за которое обещано вознаграждение. Путь юных героев строится по принципу кэмпбелловского "Тысячеликого героя": они пускаются в странствие, переживают немыслимые испытания и находят "клад" — только совсем не тот, на который изначально рассчитывали. "Останься со мной" Роба Райнера — экранизация романа Кинга "Тело". Картина получила восторженные отзывы критиков и несколько номинаций на "Оскар" и "Золотой глобус". Одну из главных ролей в фильме сыграл Ривер Феникс, старший брат Хоакина Феникса.

"Мизери" ("Misery"), 1990

Еще одна экранизация Кинга, снятая Робом Райнером. Главные роли в картине исполнили Кэти Бэйтс (получила за эту работу "Оскар" и "Золотой глобус") и Джеймс Каан. Изначально на главную роль писателя позвали Джека Николсона, но актер после долгих раздумий решил, что после "Сияния" не хочет принимать участие в еще одной экранизации Кинга. В центре сюжета популярный писатель, который попадает в автомобильную аварию. Герой выживает, но ломает обе ноги. Его спасает и выхаживает женщина по имени Энни Уилкс, которая оказывается вовсе не доброй самаритянкой, а одержимой фанаткой героя, мечтающей любыми средствами удержать его в своем доме. Картина снята близко к литературному источнику и по праву входит в топ лучших экранизаций Кинга, одобренных самим писателем.

"Побег из Шоушенка" ("The Shawshank Redemption"), 1994

Кинг любит повторять байку про то, как незнакомая женщина на презентации его очередного ужастика пожурила писателя, обвинив его книги в дурновкусии. Следом женщина привела в пример "настоящую литературу": "Вот "Побег из Шоушенка" — это гениальная история". Когда же Кинг отметил, что ее написал тоже он, женщина отмахнулась, не поверив словам писателя. Масштабная 140-минутная драма Фрэнка Дарабонта выросла из небольшого по объему рассказа Кинга "Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка". Картина рассказывает о ложно обвиненном герое Энди Дюфрейне, который был вынужден провести почти 20 лет в тюрьме Шоушенк. Благодаря титаническим усилиям ему удается совершить побег, добыв для себя желанную свободу. Картина третье десятилетие входит в топ лучших фильмов всех времен и считается настоящей классикой. Дарабонт сумел уловить свободолюбивый дух истории о герое, которого жизнь испытывала на прочность, но так и не смогла сломить. Пример Дюфрейна — триумф человеческой воли и жизнелюбию.

"Долорес Клэйборн" ("Dolores Claiborne"), 1995

Еще на съемках "Мизери" Кинг познакомился с Кэти Бэйтс, которая произвела на него неизгладимое впечатление. Специально под актрису он написал образ главной героини своего романа "Долорес Клэйборн" и не удивительно, что, когда дело дошло до экранизации, центральную роль исполнила именно она. Это еще одна история писателя, лишенная монстров и чудовищ, а главным скоплением зла здесь оказывается сам человек. Крепкая, местами беспощадная драма о непосильных испытаниях, выпадающих на долю маленького человека — тех ужасов, которые страшнее любых надуманных страшилок, потому что реальны и неизбежны.

"Зеленая миля" ("The Green Mile"), 1999

Культовая экранизация не менее культового романа Кинга. Сюжет выстраивается вокруг группы тюремщиков, к которым переводят необычного заключенного по имени Джон Коффи. Этот двухметровый громила с оленьими глазами странным образом наделен необычной силой — способен исцелять страждущих. Герои начинают сомневаться в виновности Коффи, ожидающего исполнения смертной казни, и пытаются спасти его перед лицом беспощадной системы. Фильм снял Фрэнк Дарабонт, выпустивший до этого "Побег из Шоушенка". Лента получила множество наград и номинаций главных кинопремий США, а сам Кинг назвал эту экранизацию канонической и признался, что противился бы возможным будущим ремейкам и сиквелам.

"11.22.1963" ("11/22/63"), 2016

Научно-фантастический мини-сериал 2016 года с Джеймсом Франко и Сарой Гадон в главных ролях. Герой чудесным образом переносится в прошлое и получает возможность предотвратить покушение и смерть Джона Кеннеди. Проект был снят максимально близко к оригиналу — многослойному и полнокровному роману, написанному в псевдоисторическом ключе, но исследующего вполне реальные события. Для фанатов сериала авторы подготовили множество пасхалок, отсылающих к известным романам Кинга и его героям.

"Оно" ("It"), 2017

Традиционно в случае с Кингом работает правило именно первой экранизации, которую сложно переплюнуть. Но "Оно" 2017 года нарушил эту традицию, став куда более интересной экранизацией одноименного романа писателя по сравнению с первой версией — фильмом 1990-го года. Режиссер фильма Андрес Мускетти вдохнул в историю новую жизнь, представив на экране интересных, разнообразных и ярких персонажей, с которыми зрители спускались в саму преисподнюю, откуда возвращались победителями. У фильма есть продолжение, вышедшее на экраны двумя годами позже. Оно так же основано на книге Кинга и рассказывает о повзрослевших героях, вынужденных снова противостоять чудовищному клоуну Пеннивайзу.

"Чужак" ("The Outsider"), 2020