Кристофер Уокен сыграет в сиквеле "Дюны"

Актер Кристофер Уокен ("Бэтмен возвращается", "Сонная лощина") снимется во второй части "Дюны" режиссера Дени Вильнева, сообщает The Hollywood Reporter. Ему достанется роль императора вселенной Шаддама IV из правящего дома Коррино.

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По сюжету Шаддам IV развязывает войну против дома Атрейдесов, сталкивая их с враждебным кланом Харконненов. Чтобы избавиться от набирающего популярность герцога Атрейдеса, он под предлогом награды отдает ему в правление пустынную планету Дюна, которая является единственным месторождением ценнейшего ресурса вселенной - Пряности. Однако дар оказывается ловушкой - Харконнены, ранее владевшие монополией на Пряность, вступают в сговор с императором.

В первой части "Дюна" герой Уокена остается за кадром.

Также недавно к актерскому составу присоединились Флоренс Пью, которая сыграет дочь императора, принцессу Ирулан Коррино, и Остин Батлер, который исполнит роль племянника барона Харконнена Фейд-Рауту.

Первый фильм "Дюна" охватывает половину оригинального романа Фрэнка Герберта. "Дюна: Часть 2" — другую половину. Действие первой части оборвалось на моменте, когда после гибели герцога Лето Атрейдеса его сын Пол с матерью Джессикой спасаются от преследования наемников барона Харконнена в пустыне — и знакомятся там с местными жителями, фрименами.