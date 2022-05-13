Как создавали "Назад в будущее"

В субботу Роберту Земекису исполняется 70 лет, а мы вспоминаем историю создания одной из самых знаменитых его работ

Фото: Кадр из фильма "Назад в будущее" Кадр из фильма "Назад в будущее"

Роберт Земекис стоит в одном ряду с новаторами и главными специалистами по блокбастерам в североамериканском кино — Стивеном Спилбергом, Джорджем Лукасом и Джеймсом Кэмероном. За свою карьеру режиссер снял десятки совершенно разных по характеру фильмов: от комедийного "Кто подставил кролика Роджера" до драматического "Форреста Гампа". При этом первым большим успехом Земекиса, сделавшим его всемирно известным, стала научно-фантастическая комедия "Назад в будущее". Картина не только стала знаковой для самого режиссера, но оказала огромное влияние на поп-культуру. Сложно найти человека, которому не нравится этот фильм, и также сложно представить, что Земекису и сценаристу Бобу Гейлу пришлось несколько лет бороться с голливудскими студиями, чтобы осуществить свой замысел.

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Рождение идеи

Два Боба, Земекис и Гейл, познакомились еще в начале 70-х в киношколе. Их объединила одинаковая любовь к телевидению и популярному кино. Друзьям не хотелось подражать французской новой волне — их интересовали Джеймс Бонд, Клинт Иствуд и фильмы Disney. Как станет понятно позже, именно поколение режиссеров, выросшее на телевидении, будет определять курс популярного кино следующие полвека.

Сейчас любят вести разговоры о том, что телевидение и стриминг наконец-то победят классическое кино. На самом деле телевидение победило еще в 50-е, когда будущие режиссеры типа Стивена Спилберга и Роберта Земекиса смотрели "Сумеречную зону" и "Одинокого рейнджера".

После колледжа Земекис и Гейл хотели написать что-нибудь про путешествия в будущее, но никак не могли придумать сюжет, который в итоге сформировался только к 1980 году благодаря поездке Гейла к родителям. Он просматривал школьный альбом отца и задумался о том, смог бы он с ним дружить, если бы они учились в одной школе. Так родилась первоначальная концепция.

ТАСС

При этом написать сценарий было гораздо проще, чем убедить голливудские студии выделить на него деньги. Давний ментор Земекиса Стивен Спилберг, заметивший юный талант еще в колледже, сразу же был готов взяться за "Назад в будущее", но звездный режиссер уже проспонсировал и даже снял несколько проектов Земекиса и Гейла, которые с треском провалились. Они заработали себе репутацию сценаристов, пишущих отличные многообещающие проекты, которые почему-то никогда не находят отклика у аудитории. Двум Бобам не хотелось быть теми, кто может претворить свои идеи в жизнь, только если они понравились Стивену Спилбергу.

Переломным моментом стало приглашение Майкла Дугласа поработать в его новом проекте "Роман с камнем" — Земекис тогда был в отчаянии, потому что ни один его сценарий не принес успеха, и сразу согласился. Правда, ему так и не удалось закончить свою работу — из-за разногласий со студией режиссера уволили, а фильм хотели и вовсе "слить". Но неожиданно приключенческая комедия стала одним из хитов проката, а Земекис наконец-то мог похвалиться успешным проектом.

Атомный холодильник и пришелец с Плутона

В этом статусе ему было уже не так зазорно работать со Спилбергом, но даже с поддержкой звездного режиссера и продюсера проект невозможно было сдвинуть с места. Гейл и Земекис получили около 40 отказов. Для большинства студий фильм "Назад в будущее" был слишком сдержанным для комедий того времени — без сальных шуток и явной эксплуатации жанра. При этом для студии Disney, которая как раз продвигала проекты для семейной аудитории, фильм был слишком смелый — главный герой крутит роман с собственной матерью? Спасибо, нам такого не надо. В итоге благодаря хитроумным махинациям продюсера Фрэнка Прайса за проект все-таки взялась Universal. Однако сценарий должен был претерпеть значительную переработку.

Изначально из-за путешествия Марти в прошлое в будущем происходили кардинальные перемены и привычный 1985 год выглядел более фантастично, чем прежде. Однако эта идея не нравилась ни одному человеку, кому Земекис и Гейл показывали сценарий. Более того, отец Марти Джордж должен был стать боксером после его знаменитой оплеухи Биффу Таннену. Финал картины должен был произойти не на главной площади Хилл-Вэлли, а на атомной электростанции

Отправить Марти назад в будущее должен был не разряд молнии, а атомный взрыв. Но только на съемки этой сцены нужен был $1 млн, поэтому от этой идеи решили отказаться.

Кадр из фильма "Назад в будущее"

Кстати, путешествия во времени должны были проходить не на "Делориане", а в… холодильнике. В начале четвертой части "Индианы Джонса" знаменитый археолог спасается от атомного взрыва в холодильнике. Примерно так же были изначально устроены путешествия во времени в "Назад в будущее", но Стивен Спилберг побоялся, что дети будут пытаться повторить этот трюк. Тогда Земекису пришла идея с машиной, а "Делориан" с его футуристичным дизайном оказался идеальной кандидатурой.

Самые страшные правки при этом пришли от генерального продюсера Сидни Шайнберга, который предложил переименовать фильм в "Пришельца с Плутона". Всех спасла хитрость Спилберга, отправившего Шайнбергу записку: "Отличная шутка, Сидни. Продолжай в том же духе". Он знал, что у продюсера никогда не хватит духу признать, что его предложение было всерьез.

Драма на съемках

Земекис и Гейл с самого начала хотели взять Майкла Дж. Фокса на главную роль. В то время актер снимался в популярном ТВ-шоу "Семейные узы". Они попросили продюсера сериала передать Фоксу сценарий, но он его так и не получил — создатели шоу боялись, что съемки фильма повлияют на график Фокса, и утаили предложение Земекиса. Режиссеру пришлось остановиться на кандидатуре Эрика Штольца, который очень нравился Шайнбергу. Штольц был больше драматическим актером, поэтому ему не хватало непосредственности, которая требовалась от героя.

На съемках царила натянутая атмосфера — Штольц злился, что режиссер требует от него то, что он не может дать, а съемочная группа чувствовала, что главный актер находится не на своем месте.

После месяца производства Земекис показал продюсерам отснятый материал, и всем стало понятно, что Штольц им все-таки не подходит. По признанию Земекиса, ему пришлось принять самое сложное решение, с которым мог когда-либо столкнуться режиссер, — отказаться от исполнителя главной роли прямо посреди съемок. По его словам, "сердце Штольца было разбито".

Где-то посреди этой производственной драмы продюсеры "Семейных уз" все-таки признались Фоксу, что утаили от него сценарий "Назад в будущее", и тот согласился на предложение Земекиса, даже его не прочитав.

Кадр из фильма "Назад в будущее"

Когда Фокс появился на съемочной площадке, атмосфера быстро переменилась, несмотря на то, что команде пришлось переснимать все с нуля, а студии выделить дополнительные $4 млн.

Актер не отказался от работы в "Семейных узах", поэтому где-то четыре месяца он спал всего по несколько часов в сутки, переезжая с одних съемок на другие. Иногда ассистентам просто приходилось переносить отключившегося актера из машины в кровать.

Фокс тогда отметил, что никому бы такого не пожелал, но, с другой стороны, актеру 22, зачем ему сон?

Кристофер Ллойд, который изначально вообще не хотел сниматься в фильме, но поддался на уговоры, решил, что его герою лучше сильно сутулиться, чтобы соответствовать невысокому Дж. Фоксу.

Также актер придумал прическу доктора Брауна, вдохновляясь Альбертом Эйнштейном и дирижером Леопольдом Стаховски.

Неожиданный успех

До самого последнего момента продюсеры не верили в успех фильма. Грубую версию без спецэффектов несколько раз показали на тестовых показах, и публика оказалась в восторге. Шайнберг был так воодушевлен этим успехом, что решил сдвинуть релиз фильма с августа на июль, чтобы у него было больше времени в прокате. Это означало, что команде по спецэффектам нужно было сделать их всего за девять недель. И хоть в картине было не так много сцен с компьютерной графикой, задача была из непростых.

Кадр из фильма "Назад в будущее"

Из студии по спецэффектам фильм сразу же ушел в кинотеатры буквально за день до начала проката. Премьера "Назад в будущее" прошла 3 июля, и фильм был лидером проката до октября (за исключением всего одной недели).

Картина стала популярной во всем мире, а перед Земекисом и Гейлом встала неизбежная задача — написать сиквел. Режиссер и сценарист в итоге придумали не одну, а целых две части, которые снимали одновременно.