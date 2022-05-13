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2 часа назад

7 лучших фильмов о реальных скандалах

Мира Маркина

Сотрудницы телеканала Fox News обвиняют начальника в домогательствах, общество решает наказать создателя скандального журнала Hustler: «Рамблер» собрал лучшие фильмы о реальных скандалах, которые сотрясли мир.

7 лучших фильмов о реальных скандалах
Фото: Кадр из фильма "Скандал"Кадр из фильма "Скандал"

«Народ против Ларри Флинта» (1996)

Видео дня

Драма Милоша Формана о создателе скандального журнала Hustler Ларри Флинте. Но его детище стало не просто журналом. Это был вызов обществу. И оскорбленная публика решила наказать наглец. Главную роль в фильме исполнил Вуди Харрельсон.

«Фрост против Никсона» (2008)

Интеллектуальная дуэль британского журналиста Дэвида Фроста и экс-президента Ричарда Никсона. Это интервью решит их судьбу: исповедь неоднозначного политика превращается в настоящий поединок, в котором может быть только один победитель. В главных ролях: Фрэнк Ланджелла и Майкл Шин.

Кадр из фильма "Фрост против Никсона"

«Стукачка» (2010)

Отважный коп из Небраски по имени Кэтрин получает задание направиться в Боснию, чтобы выяснить причины секс-торговли женщинами в стране. Расследование заводит девушку в самое сердце подпольной работорговли, на которую завязаны не только властные структуры страны, но и сотрудники ООН. Главную роль в фильме исполнила Рэйчел Вайс.

Кадр из фильма "Стукачка"

«В центре внимания» (2015)

Марк Руффало, Майкл Китон и Рэйчел МакАдамс в оскароносной криминальной драме о журналистском расследовании одного из самых громких в истории США секс-скандалов. Корреспонденты бостонской газеты разоблачают случаи педофилии, в которых обвиняются представители римско-католической церкви.

Кадр из фильма "В центре скандала"

«Шпионский мост» (2015)

Драматический триллер Стивена Спилберга с Томом Хэнксом в главной роли. События разворачиваются на фоне холодной войны и рассказывают о бруклинском адвокате Джеймсе Доноване, которому предстоит договориться об освобождении захваченного в СССР американского пилота-разведчика.

Кадр из фильма "Шпионский мост"

«Скандал» (2019)

Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби в драме про сотрудниц канала Fox News, которые обвинили босса в домогательствах. События разворачиваются в 2016-м и рассказывают о начале громкого разбирательства по делу генерального директора Fox News Роджера Айлза.

Кадр из фильма "Скандал"

«Темные воды» (2019)

Преуспевающей адвокат Роберт Билотт выступает с обвинением в суде против компании Du Pont, которая десятилетиями цинично травила людей, загрязняя химикатами питьевую воду. Он ведет это дело уже 19 лет. Сможет ли он пролить свет на правду? Главную роль в фильме исполнил Марк Руффало.

Кадр из фильма "Темные воды"
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