От королевы до аферистки: 7 лучших фильмов с Кейт Бланшетт

Лауреат «Оскара» Кейт Бланшетт отмечает день рождения — 14 мая звезде исполняется 53 года. В честь праздника «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием актрисы, которые никого не оставят равнодушным.
Кейт Бланшетт выбирает между любовью и долгом в фильме о юной Елизавете, которой приходится расстаться с радостями свободы ради могущества и единства Англии. Она решается на самые отчаянные и неожиданные меры, благодаря которым она и осталась в истории страны великой королевой и талантливой женщиной.
Случайная встреча с офицером английской разведки заставляет Шарлотту стать тайным агентом. Теперь ее ждут неженские испытания: ее будут шантажировать, пугать смертью, спасать и любить. Главную роль в фильме исполнила Кейт Бланшетт.
Леонардо ДиКаприо и Кейт Бланшетт в байопике с пятью «Оскарами» о миллиардере Говарде Хьюзе, который был одержим небом. Став владельцем огромной кинокомпании, он снял самый дорогой для своего времени фильм и покорил сердца главных голливудских актрис. Ему принадлежали самые престижные казино Лас-Вегаса, а еще он установил рекорд скоростных полетов, ведь только на высоте нескольких тысяч метров он был счастлив по-настоящему.
Блистательный дуэт Кейт Бланшетт и Джуди Денч в фильме о преподавательнице гуманитарных наук Шебе Харт, которая заводит роман со своим пятнадцатилетним учеником. Правда, тайная связь грозится стать достоянием общественности, когда об этому узнает одинокая учительница по имени Барбара…
Фильм о мужчине, который родился в возрасте 80 лет, а затем… начал молодеть. Проект рассказывает о судьбе уникального человека, о людях и событиях, что ждут его впереди, о любви, которую он обретет и потеряет, о радостях жизни и грусти потерь и о том, что остается с нами вне времени. В главных ролях: Брэд Питт и Кейт Бланшетт.
Драма Вуди Аллена с оскароносной ролью Кейт Бланшетт о светской львице Жасмин, которая после того как ее жизнь разваливается на части, переезжает из Нью-Йорка в скромную квартиру сестры в Сан-Франциско, чтобы попытаться взять себя в руки и жить дальше.
Криминальный триллер Гильермо дель Торо о мошеннике Стэне Карлайле, который объединяется с женщиной-психиатром, чтобы обманывать людей под видом чтения их мыслей. В главных ролях Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Руни Мара, Уиллем Дефо и другие.