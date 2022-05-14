От королевы до аферистки: 7 лучших фильмов с Кейт Бланшетт

Лауреат «Оскара» Кейт Бланшетт отмечает день рождения — 14 мая звезде исполняется 53 года. В честь праздника «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием актрисы, которые никого не оставят равнодушным.

Фото: Кадр из фильма "Аллея кошмаров" Кадр из фильма "Аллея кошмаров"

«Елизавета» (1998)

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Кейт Бланшетт выбирает между любовью и долгом в фильме о юной Елизавете, которой приходится расстаться с радостями свободы ради могущества и единства Англии. Она решается на самые отчаянные и неожиданные меры, благодаря которым она и осталась в истории страны великой королевой и талантливой женщиной.

«Шарлотта Грей» (2001)

Случайная встреча с офицером английской разведки заставляет Шарлотту стать тайным агентом. Теперь ее ждут неженские испытания: ее будут шантажировать, пугать смертью, спасать и любить. Главную роль в фильме исполнила Кейт Бланшетт.

Кадр из фильма "Шарлотта Грей"

«Авиатор» (2004)

Леонардо ДиКаприо и Кейт Бланшетт в байопике с пятью «Оскарами» о миллиардере Говарде Хьюзе, который был одержим небом. Став владельцем огромной кинокомпании, он снял самый дорогой для своего времени фильм и покорил сердца главных голливудских актрис. Ему принадлежали самые престижные казино Лас-Вегаса, а еще он установил рекорд скоростных полетов, ведь только на высоте нескольких тысяч метров он был счастлив по-настоящему.

«Скандальный дневник» (2006)

Блистательный дуэт Кейт Бланшетт и Джуди Денч в фильме о преподавательнице гуманитарных наук Шебе Харт, которая заводит роман со своим пятнадцатилетним учеником. Правда, тайная связь грозится стать достоянием общественности, когда об этому узнает одинокая учительница по имени Барбара…

«Загадочная история Бенджамина Баттона» (2008)

Фильм о мужчине, который родился в возрасте 80 лет, а затем… начал молодеть. Проект рассказывает о судьбе уникального человека, о людях и событиях, что ждут его впереди, о любви, которую он обретет и потеряет, о радостях жизни и грусти потерь и о том, что остается с нами вне времени. В главных ролях: Брэд Питт и Кейт Бланшетт.

«Жасмин» (2013)

Драма Вуди Аллена с оскароносной ролью Кейт Бланшетт о светской львице Жасмин, которая после того как ее жизнь разваливается на части, переезжает из Нью-Йорка в скромную квартиру сестры в Сан-Франциско, чтобы попытаться взять себя в руки и жить дальше.

«Аллея кошмаров» (2021)

Криминальный триллер Гильермо дель Торо о мошеннике Стэне Карлайле, который объединяется с женщиной-психиатром, чтобы обманывать людей под видом чтения их мыслей. В главных ролях Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Руни Мара, Уиллем Дефо и другие.