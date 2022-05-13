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36 минут назад

Фрэнсис Форд Коппола объявил каст фильма "Мегалополис", над которым работает 20 лет

Газета.Ru

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола определился с кастом своего фильма-долгостроя "Мегалополис", над которым работает уже более 20 лет. Об этом сообщает Deadline.

Коппола объявил каст фильма "Мегалополис"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Главную роль сыграет Адам Драйвер, который заменит вышедшего из проекта Оскара Айзека.

Также в картине снимутся Форест Уитакер, Джон Войт, Натали Эммануэль и Лоуренс Фишберн.

В центре сюжета "Мегалополиса" — конфликт архитектора Сержа Катилины (Драйвер) и мэра Нью-Йорка Фрэнка Сисеро (Уитакер), у которых кардинально разные взгляды на архитектурное будущее города.

Фильм должен стать последней картиной кинематографиста. Съемки начнутся осенью.

Фильмы,Натали Эммануэль,Джон Войт,Фрэнсис Форд,Оскар Айзек,Адам Драйвер,Форест Уитакер,
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