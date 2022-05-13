Коппола объявил каст фильма "Мегалополис"

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола определился с кастом своего фильма-долгостроя "Мегалополис", над которым работает уже более 20 лет. Об этом сообщает Deadline.
Главную роль сыграет Адам Драйвер, который заменит вышедшего из проекта Оскара Айзека.
Также в картине снимутся Форест Уитакер, Джон Войт, Натали Эммануэль и Лоуренс Фишберн.
В центре сюжета "Мегалополиса" — конфликт архитектора Сержа Катилины (Драйвер) и мэра Нью-Йорка Фрэнка Сисеро (Уитакер), у которых кардинально разные взгляды на архитектурное будущее города.
Фильм должен стать последней картиной кинематографиста. Съемки начнутся осенью.