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28 минут назад

Самые смешные российские комедии

Мира Маркина

Многие любят посмеяться, и комедий снято очень много, но все ли из них действительно такие смешные, как хотелось бы? Рамблер подготовил для вас подборку фильмов, которые по версии зрителей действительно стоят того, чтобы потратить на них вечер.

Самые смешные российские комедии
Фото: кадр из фильма "Самый лучший день"кадр из фильма "Самый лучший день"

Горько! (2013 год)

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Молодая влюбленная пара, живущая в Геленджике, решает пожениться. Однако планы на торжество у самих ребят и их родственников и друзей сильно расходятся. Что получилось из этой "громкой" свадьбы и способно ли происходящее там заставить молодых расстаться - смотрите в комедии. Кажется, что вся широта русской души и демонстрация русского человека "как надо гулять" переданы именно в этом фильме.

О чем говорят мужчины (2010)

Комедия, рассказывающая, собственно, о чем говорят мужчины, когда остаются в кругу надежных друзей без своих женщин. Четверо друзей отправляются на машине в другой город на концерт рок-группы. В своих рассуждениях они затрагивают самые разные темы, каждый рассказывает о своих бытовых проблемах, жене, детях, изменах и прочем. Все это сопровождается картинками, всплывающими в их головах по мере обсуждения тех или иных тем.

Каникулы строго режима (2009)

Комедия, в которой на одной площадке снова встретились Сергей Безруков и Дмитрий Дюжев, снята по одноименному роману. Рассказывает о двух сбежавших заключенных, которым, чтобы не попасться полиции, пришлось скрыться в детском лагере под видом вожатых.

Я худею (2018)

Александра Бортич, исполнившая главную роль в этом фильме, совершила поистине героический поступок - сначала она поправилась на 20 кг ради этой роли, а потом для нее же и скидывала лишние килограммы обратно.Комедия рассказывает о девушке, мечтающей похудеть, но не развивающей свою силу воли. О женской дружбе, жестокой семейной жизни, прекрасной провинции и настоящей любви. Смешной и добрый фильм для вашего вечера.

Самый лучший день (2015)

В сюжете история успешного сотрудника ДПС, которого сыграл Дмитрий Нагиев. Ему давно бы уже завести семью, однако он до сих пор живет с мамой и все никак не решится сделать ответственный шаг в отношениях со своей девушкой. Но как только он собирается изменить свою жизнь, судьба подкидывает ему сюрприз - в его машину врезается известная певица, которая решает соблазнить гаишника, чтобы избежать скандала и наказания.

Фильмы,Александра Бортич,Дмитрий Дюжев,Дмитрий Нагиев,ГИБДД,
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