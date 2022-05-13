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53 минуты назад

Кадр дня: сцена из “Хеллбоя”, которую не показали зрителям

Мира Маркина

Режиссер-визионер Гильермо дель Торо известен своими эксцентричными решениями. Но то, что он попытался привнести в сценарий фильма “Хеллбой: Герой из пекла”, поражает не только фанатов картины, но и любителей артхауса. Подробности читайте в статье “Рамблера”.

Кадр дня: сцена из “Хеллбоя”, которую не показали зрителям
Фото: Кадр из фильма "Хеллбой"Кадр из фильма "Хеллбой"

Хронометраж боевика о приключениях демона на Земле – 122 минуты. В течение двух часов и двух минут зрители увлеченно наблюдают за борьбой Хеллбоя с Распутиным и монстрами. И многие из них даже не подозревают, что в этом фильме была еще одна сцена, которую вырезали прокатчики.

Дело в том, что Гильермо дель Торо намеренно вставил в свою картину 45 секунд “тишины”. То есть, зритель буквально видит лишь черный экран, при этом звуковой ряд отсутствует.

NathanielAR2004/wikimedia.org

Многим прокатчикам решение режиссера показалось весьма странным. Ведь посетители кинотеатра могли подумать, что показ сорван, и поднять панику. Поэтому прокатчики вырезали эту сцену, решив: режиссер тронулся умом.

Если вспомнить еще несколько фактов о производстве оригинального “Хеллбоя”, можно прийти к выводу, что съемки картины превратились в поле битвы между режиссером, представителями студии и продюсерами. Так на первой встрече с последними дель Торо пришлось скрепя сердце выслушивать идеи об изменении ориджина (происхождения – прим.ред.) персонажа. Хеллбоя хотели сделать обычным человеком, который превращается в супергероя лишь в моменты ярости. Еще одна идея – оставить часть биографии, в которой персонаж просочился через врата Ада, но сделать из него человеком на Земле.

Но режиссер отверг все попытки давления и склонил продюсерский штаб к своей точке зрения. Гильермо дель Торо в течение нескольких лет мечтал заняться киноадаптацией этого комикса. Более того, он изначально видел в роли Хеллбоя только одного актера – своего давнего приятеля Рона Перлмана. Когда снятый режиссером “Блэйд 2” окупился в прокате, дель Торо предложили подготовить к выходу в прокат или “Хэллбоя”, или “Блэйда 3”. Режиссер пошел вслед за мечтой.

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