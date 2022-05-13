Кадр дня: сцена из “Хеллбоя”, которую не показали зрителям

Режиссер-визионер Гильермо дель Торо известен своими эксцентричными решениями. Но то, что он попытался привнести в сценарий фильма “Хеллбой: Герой из пекла”, поражает не только фанатов картины, но и любителей артхауса. Подробности читайте в статье “Рамблера”.
Хронометраж боевика о приключениях демона на Земле – 122 минуты. В течение двух часов и двух минут зрители увлеченно наблюдают за борьбой Хеллбоя с Распутиным и монстрами. И многие из них даже не подозревают, что в этом фильме была еще одна сцена, которую вырезали прокатчики.
Дело в том, что Гильермо дель Торо намеренно вставил в свою картину 45 секунд “тишины”. То есть, зритель буквально видит лишь черный экран, при этом звуковой ряд отсутствует.
Многим прокатчикам решение режиссера показалось весьма странным. Ведь посетители кинотеатра могли подумать, что показ сорван, и поднять панику. Поэтому прокатчики вырезали эту сцену, решив: режиссер тронулся умом.
Если вспомнить еще несколько фактов о производстве оригинального “Хеллбоя”, можно прийти к выводу, что съемки картины превратились в поле битвы между режиссером, представителями студии и продюсерами. Так на первой встрече с последними дель Торо пришлось скрепя сердце выслушивать идеи об изменении ориджина (происхождения – прим.ред.) персонажа. Хеллбоя хотели сделать обычным человеком, который превращается в супергероя лишь в моменты ярости. Еще одна идея – оставить часть биографии, в которой персонаж просочился через врата Ада, но сделать из него человеком на Земле.
Но режиссер отверг все попытки давления и склонил продюсерский штаб к своей точке зрения. Гильермо дель Торо в течение нескольких лет мечтал заняться киноадаптацией этого комикса. Более того, он изначально видел в роли Хеллбоя только одного актера – своего давнего приятеля Рона Перлмана. Когда снятый режиссером “Блэйд 2” окупился в прокате, дель Торо предложили подготовить к выходу в прокат или “Хэллбоя”, или “Блэйда 3”. Режиссер пошел вслед за мечтой.