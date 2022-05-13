Прокат фильмов Warner Bros в России может возобновиться

Российский офис кинокомпании Universal впервые с начала марта дважды обновил график релизов. Первый пакет коснулся проектов студии Warner Bros. Их дистрибьютором в РФ с 2021 года выступает Universal.

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Ближайшей стала премьера мультфильма о собаке Супермена и ее команде "DC Лига Суперпитомцы", назначенная на 28 июля. Также новые даты получили кинокомиксы "Черный Адам", "Шазам! 2" — 20 октября и 22 декабря соответственно.

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Среди релизов, назначенных на следующий год, — "Аквамен и Затерянное королевство" (16 марта), "Флэш" (22 июня), "Мег 2" (3 августа) и "Вилли Вонка" (14 декабря). Как отмечает издание "Бюллетень кинопрокатчика", пока неясно, решила ли Warner Bros. вернуться на российский рынок; в компании никак не прокомментировали эту новость.

В конце апреля глава международной дистрибуции Warner Bros. Эндрю Криппс признавался, что не знает, когда и при каких именно условиях студия сможет возобновить прокатную деятельность на территории России. По его словам, в компании ждут "некоего подобия решения ситуации" на Украине.

Universal обновила и график собственных проектов.

Так, блокбастер "Мир Юрского периода: Господство" переехал с 9 на 16 июня, а фильм ужасов Джордана Пила "Нет" перенесли с 21 июля на 11 августа. Изменения также затронули мультфильмы "Кот в сапогах 2: Последнее желание" (22 декабря вместо 15 сентября) и "Супербратья Марио" (с 22 декабря на 16 марта 2023 года). Кроме того, Universal заявила несколько новых релизов. В их числе — спортивная драма "Крид 3", выход которой запланирован на 1 декабря.

Параллельно Universal занялась обновлением базы данных российских кинотеатров. По сообщению "БК", отечественные партнеры получили от компании электронные письма с просьбой предоставить актуальные почтовые адреса "для отправки корреспонденции" и "обновления базы".

Как напоминает издание, подобное уже происходило несколько лет назад — после разделения совместной WDSSPR на самостоятельные подразделения Disney и Sony Pictures. Тогда компании меняли юрлица и рассылали кинотеатрам аналогичные просьбы.

В свою очередь компания "Централ Партнершип", которая выступает эксклюзивным дистрибьютором проектов Paramount в России, убрала из графика релизов боевик "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом. До этого премьера ленты формально была назначена на 26 мая.

Paramount наряду с остальными мейджорами свернула прокатную деятельность в РФ еще в марте. В начале мая в разговоре с "Интерфаксом" гендиректор Объединенной сети "Формула кино/Синема парк" Алексей Васясин сообщил, что выручка компании упала в четыре раза. Такое положение вещей характерно для всей индустрии. В том случае, если ситуация не изменится, киносеть может закрыть половину кинозалов, поскольку "количество новых российских картин, при всем кассовом потенциале, не способно перекрыть объем требуемых к прокату картин".

13 мая стало известно, что "Формула кино/Синема парк" уже ведет переговоры с владельцами торговых центров о возможном прекращении партнерства.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) заявила, что при отсутствии иностранных релизов и активной государственной поддержки к лету может закрыться минимум половина российских кинотеатров, а отрасли может грозить полное исчезновение.

Организация прогнозирует, что совокупный убыток за 2022 год составит не менее 11,1 млрд рублей.

Тем временем кинотеатральные сборы в России по итогам апреля упали более чем на треть. По подсчетам "БК", касса за месяц составила 1,372 млрд рублей. Это на 37% меньше, чем было в марте, и почти на 56% ниже аналогичного периода за прошлый год.

Российские онлайн-кинотеатры выступили против расширения действия "принудительной лицензии" на фильмы, сериалы, музыку и другой контент. Ассоциация "Интернет-видео (объединяет в том числе ivi, Okko, "Амедиатеку" и Start) направила соответствующие обращения в администрацию президента, Минкульт и другие ведомства. Предложение, которое критикуют видеосервисы, состоит в том, чтобы дать возможность российским лицензиатам получать лицензию через суд, если зарубежный партнер частично или полностью расторг договор в одностороннем порядке.

Как отметили в организации, подобная инициатива противоречит действующим нормам международного права и может привести к тому, что игроки рынка потеряют десятки миллиардов рублей. Это может случиться, в частности, из-за возможных санкций в ответ на использование контента без согласия правообладателя — например, если российские сервисы отключат от платформ iOS, Android, Huawei и телевизоров с функцией Smart TV (сейчас их использует до 90% пользователей). В ассоциации уверены, что "каждый факт нелицензионного использования произведений может и будет использован иностранными правообладателями против российских хозяйствующих субъектов".

"По действующим контрактам отечественных видеосервисов с зарубежными партнерами на сегодня сохраняется статус-кво. По новым договорам, связанным с поставками новинок, были шансы вернуться к переговорам по мере стабилизации внешнеполитической ситуации. Проблему с временной невозможностью использования части иностранного контента не следует решать изменением фундаментальных принципов защиты авторских прав",

— отметил гендиректор ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин.

Компания Apple начала отключать функцию оплаты подписок и приложений по номеру телефона для клиентов некоторых сотовых операторов в России. В случае полного отключения функции, в частности, станет невозможно пользоваться стриминговыми сервисами Apple Music и Apple TV+ (сейчас это одни из немногих иностранных платформ, по-прежнему доступных в России). С чем именно связаны подобные меры, неизвестно — как и то, как долго может продлиться эта ситуация.

Ранее компания Sony также отключила все способы оплаты и закрыла в России доступ к онлайн-магазину игр PS Store, однако спустя время в него стало возможным заходить с самой консоли и находить контент через поиск, а пользователям вновь позволили пополнять внутренний кошелек через погашение подарочных кодов (они продаются в маркетплейсах с большой наценкой).