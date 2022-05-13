Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
2 часа назад

Скончался актер "Дрожи земли" и "Настоящего детектива" Фред Уорд

Газета.Ruиещё 1

В возрасте 79 лет скончался американский актер Фред Уорд, известный по своим ролям в сериалах "Скорая помощь", "Настоящий детектив" и "Анатомия страсти", а также в фильме "Дрожь земли". Об этом сообщает портал TMZ.

Скончался актер Фред Уорд
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Представитель Уорда рассказал, что актер умер 8 мая, не уточняя причины его кончины.

Уорд родился 30 декабря 1942 года в Сан-Диего, штат Калифорния. Он прослужил три года в ВВС и попробовал себя в качестве лесоруба на Аляске, а позднее поступил в студию Герберта Бергхофа, переехал в Рим, где дублировал итальянские фильмы, пока его не пригласил к себе Роберто Росселлини. В начале 1970-х актер в экспериментальном театре, периодически участвуя в телевизионных проектах.

Впервые в американском кино он появился в 1973-м году в фильме "Джинджер утром", а спустя шесть лет он сыграл у Клинта Иствуда в "Побеге из Алькатраса". Наибольшую известность ему принесла работа в фильме "Дрожь земли" 1989 года. Однако он получил "Золотой глобус" за роль в фильме "Правильные вещи". Уорд также снимался в сериалах "Настоящий детектив", "Анатомия страсти", "Скорая помощь", "Майами Блюз", "Игрок" и "Короткие нарезки".

Фильмы,Побег из Алькатраса,Дрожь земли,Анатомия страсти,Игрок,Настоящий детектив,Фред Уорд,Роберто Росселлини,Клинт Иствуд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители