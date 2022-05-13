Скончался актер Фред Уорд

В возрасте 79 лет скончался американский актер Фред Уорд, известный по своим ролям в сериалах "Скорая помощь", "Настоящий детектив" и "Анатомия страсти", а также в фильме "Дрожь земли". Об этом сообщает портал TMZ.

Представитель Уорда рассказал, что актер умер 8 мая, не уточняя причины его кончины.

Уорд родился 30 декабря 1942 года в Сан-Диего, штат Калифорния. Он прослужил три года в ВВС и попробовал себя в качестве лесоруба на Аляске, а позднее поступил в студию Герберта Бергхофа, переехал в Рим, где дублировал итальянские фильмы, пока его не пригласил к себе Роберто Росселлини. В начале 1970-х актер в экспериментальном театре, периодически участвуя в телевизионных проектах.