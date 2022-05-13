Дэнни Бойл: «Я хотел снять в России фильм о Бонде с Паттинсоном»

Картина Бойла так и не вышла на широкие экраны из-за творческих разногласий с многолетними продюсерами бондианы.

Британский режиссер Дэнни Бойл, известный по таким фильмам, как «На игле» (1996), «Миллионер из трущоб» (2008) и др., дал большое интервью журналу Esquire. В беседе кинематографист затронул не увенчавшееся успехом сотрудничество с EON Productions – компанией, которая на протяжении многих лет выпускает фильмы об агенте 007.Бойла утвердили режиссером новой картины о Бонде в 2018-м году. Однако в процессе он был вынужден уйти из проекта из-за творческих разногласий с давними продюсерами франшизы Барбарой Брокколи и Майклом Дж. Уилсоном. Бойл почувствовал дискомфорт уже в начале работы.

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«Помню я думал: «Должен ли я, действительно, в этом участвовать?». Потому что они не хотели ничего менять», - сообщил режиссёр. «Они хотели всего лишь освежить концепцию, тогда как мы хотели сделать нечто иное».

По словам режиссёра, историю он планировал снимать в нашей стране.

«Странно – сейчас это было бы очень актуально – я планировал перенести сеттинг в Россию, откуда, конечно же, и приехал Бонд, после холодной войны»,

- заявил Бойл.

«Действие происходило в современной России и касалось его (Бонда) корней, а они просто потеряли, как бы это сказать… они просто потеряли уверенность из-за этого. Действительно, очень жаль, что ничего не получилось».

После ухода Бойла из франшизы режиссёр сериала «Настоящий детектив» Кэри Фукунага принял бразды правления по съёмкам 25-го фильма о Бонде. Картина вышла в прокат в апреле прошлого года под названием «Не время умирать» (2021).

Журналисты Esquire спросили Бойла, не планирует ли он вернуться к бондиане и тот ответил:

«Я не думаю об этом». Но добавил, что если бы ему пришлось вновь поработать над проектом, то на роль знаменитого шпиона он рассматривал бы двух актеров – темнокожего Паапа Эссьеду из популярного телешоу «Я могу уничтожить тебя» и Роберта Паттинсона, недавно сыгравшего Бэтмена.Межу тем, Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон стойко хранят молчание о кандидатуре нового Джеймса Бонда после ухода Дэниела Крейга. В конце прошлого года Variety узнала из источников, близких к производству киносерии, что продюсеры уже приглашали на переговоры по этому вопросу Генри Кавилла, Тома Харди, Идриса Эльбу и даже звезду сериала «Эйфория» Джейкоба Элорди.

Единственное о чём пока точно известно – это то, что Бонда по-прежнему будет изображать на экране мужчина.

«Полагаю, женщина не должна играть Джеймса Бонда», - сообщила в интервью The Hollywood Reporter Барбара Брокколи. «Я верю в создание женских персонажей, а не в передачу женщинам мужских ролей»,