Роберту Земекису — 70

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Роберт Земекис родился в Чикаго 14 мая 1952 года. Среди его предков были итальянцы и литовцы. Будущий постановщик с детства увлекался телевидением.

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Земекис с ранних лет начал снимать семейные праздники на камеру своих родителей. Со временем он стал работать над непрофессиональными игровыми фильмами. После школы Земекис изучал кинопроизводство в Южно-Калифорнийском университете.

Одной из первых успешных полнометражных работ Роберта Земекиса стала приключенческая лента «Роман с камнем» с Майклом Дугласом, Кэтлин Тёрнер и Дэнни ДеВито. Картина была удостоена премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм (комедия или мюзикл)».

Широкую известность постановщику принесла фантастическая комедия «Назад в будущее» 1985 года. В 2007-м Библиотека Конгресса США признала фильм культурно, исторически и эстетически значимым.

Следующим громким проектом Земекиса стал фильм «Кто подставил кролика Роджера», в котором присутствует как живая игра актёров, так и анимация. Лента получила шесть номинаций на «Оскар» и удостоилась четырёх статуэток, в том числе — специальной награды за особые достижения.

Фильм «Форрест Гамп» с Томом Хэнксом в главной роли принёс постановщику премии «Оскар» и «Золотой глобус» за режиссуру.

Роберт Земекис снова сотрудничал с Томом Хэнксом на съёмках картины «Изгой». Именно актёр предложил идею для фильма.

В основу сюжета драматического триллера Роберта Земекиса «Экипаж» 2012 года легла реальная авиакатастрофа, произошедшая в 2000-м. Некоторые диалоги в фильме почти повторяют разговоры пилотов разбившегося судна.

Ещё одна реальная история стала основой фильма Земекиса «Прогулка». В нём рассказывается о французском канатоходце Филиппе Пети, который сумел пройти по канату между башнями-близнецами в Нью-Йорке. Главную роль исполнил Джозеф Гордон-Левитт.

Одна из последних картин Роберта Земекиса — военный триллер 2016 года «Союзники» с Брэдом Питтом и Марион Котийяр. Сейчас постановщик работает над экранизацией сказки «Приключения Пиноккио», премьера которой должна состояться в сентябре 2022 года.

Роберт Земекис вместе с продюсерами Стивом Старки и Джеком Рэпком управляют киностудией ImageMovers.