Роберту Земекису — 70

14 мая американскому режиссёру и сценаристу Роберту Земекису исполняется 70 лет. Широкую известность ему принесла фантастическая комедия 1985 года «Назад в будущее». В последующие годы постановщик снял такие популярные картины как «Форрест Гамп», «Изгой», «Рождественская история», «Прогулка», «Кто подставил кролика Роджера», «Смерть ей к лицу». Работы Земекиса выделяются благодаря новаторским спецэффектам, которые кинематографист использует не только для зрелищности — они помогают ему раскрыть историю и характеры персонажей.
Роберт Земекис родился в Чикаго 14 мая 1952 года. Среди его предков были итальянцы и литовцы. Будущий постановщик с детства увлекался телевидением.
Земекис с ранних лет начал снимать семейные праздники на камеру своих родителей. Со временем он стал работать над непрофессиональными игровыми фильмами. После школы Земекис изучал кинопроизводство в Южно-Калифорнийском университете.
Одной из первых успешных полнометражных работ Роберта Земекиса стала приключенческая лента «Роман с камнем» с Майклом Дугласом, Кэтлин Тёрнер и Дэнни ДеВито. Картина была удостоена премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм (комедия или мюзикл)».
Широкую известность постановщику принесла фантастическая комедия «Назад в будущее» 1985 года. В 2007-м Библиотека Конгресса США признала фильм культурно, исторически и эстетически значимым.
Следующим громким проектом Земекиса стал фильм «Кто подставил кролика Роджера», в котором присутствует как живая игра актёров, так и анимация. Лента получила шесть номинаций на «Оскар» и удостоилась четырёх статуэток, в том числе — специальной награды за особые достижения.
Фильм «Форрест Гамп» с Томом Хэнксом в главной роли принёс постановщику премии «Оскар» и «Золотой глобус» за режиссуру.
Роберт Земекис снова сотрудничал с Томом Хэнксом на съёмках картины «Изгой». Именно актёр предложил идею для фильма.
В основу сюжета драматического триллера Роберта Земекиса «Экипаж» 2012 года легла реальная авиакатастрофа, произошедшая в 2000-м. Некоторые диалоги в фильме почти повторяют разговоры пилотов разбившегося судна.
Ещё одна реальная история стала основой фильма Земекиса «Прогулка». В нём рассказывается о французском канатоходце Филиппе Пети, который сумел пройти по канату между башнями-близнецами в Нью-Йорке. Главную роль исполнил Джозеф Гордон-Левитт.
Одна из последних картин Роберта Земекиса — военный триллер 2016 года «Союзники» с Брэдом Питтом и Марион Котийяр. Сейчас постановщик работает над экранизацией сказки «Приключения Пиноккио», премьера которой должна состояться в сентябре 2022 года.
Роберт Земекис вместе с продюсерами Стивом Старки и Джеком Рэпком управляют киностудией ImageMovers.
В 2004 году в честь Роберта Земекиса была открыта именная звезда на голливудской «Аллее славы».