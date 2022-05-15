Лучшие работы режиссера Андрея Звягинцева

Имя Андрея Звягинцева известно всему миру киноиндустрии, благодаря его выдающимся работам, не раз приносящим ему победу на значимых международных кинофестивалях. Рамблер подготовил для вас подборку лучших фильмов российского режиссера, которые каждый должен посмотреть хотя бы однажды.

Фото: кадр из фильма "Левиафан" кадр из фильма "Левиафан"

Возвращение, 2003 год

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Первый полнометражный фильм Андрея Звягинцева. Картина о двух братьях, в чью жизнь внезапно врывается отец, знакомый им лишь по старой фотографии. Картина показывает, как меняется с его возвращением жизнь двух мальчиков, для которых отец представляется совсем чужим и незнакомым человеком.

Картина получила 5 премий на венецианском кинофестивале, 3 "Золотых орла" и "Нику".

Елена, 2011 год

В сюжете картины мать, озабоченная не своим благополучием, а тем, как обеспечить и уберечь от службы в армии сына от первого брака, который не может устроить свою жизнь самостоятельно. Женщина одержима идеей всеми силами помочь своему безработному сыну и его семье.

Картина стала победителем на Каннском Фестивале.

Левиафан, 2014 год

Социальная драма об автослесаре, живущим со своей женой и ребенком от первого брака в старом доме на берегу небольшой бухты. Местные власти пытаются отнять у них землю и снести дом, однако слесарь не готов так просто сдаться и пожертвовать своим домом ради прихоти чиновников. Он находит московского адвоката, с приездом которого ситуация лишь усложняется.

Фильм был номинирован на "Оскар" и премию "Ника", стал победителем и первым обладателем "Золотого глобуса" в истории постсоветской России.

Нелюбовь, 2017 год

Фильм о семье, переживающей тяжелый период в семейной жизни. Супруги уже давно не испытывают друг к другу теплых чувств и по факту каждый из них уже начал новую жизнь, но развод еще официально не оформлен. За бесконечными выяснениями отношений они забывают о своем 12-летнем сыне, который остро чувствует свою ненужность родителям. В какой-то момент мальчик решает уйти из дома.