Глава делегации Румынии Марчук сказала, что организаторы "Евровидения" заменили оценки ради Украины

Организаторы "Евровидения" заменили оценки, выставленные членами жюри от Румынии участникам песенного конкурса, отдав высший балл Украине вместо Молдавии. Об этом в эфире телеканала TVR заявила глава румынской делегации Юлиана Марчук, передает РИА "Новости". "Мы были удивлены, обнаружив, что результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны. Уточняем, что жюри из Румынии решило поставить максимальный балл представителям Молдавии", - сказала она. В результате изменений, которые внесли организаторы, Молдавия не получила от Румынии ни одного балла. Как указал телеканал, перед объявлением голосования Европейский вещательный союз отстранил жюри шести стран от конкурса на основании "неправильной схемы голосования". При этом не уточняется, о каких именно государствах идет речь. Во время объявления итогов подсчета голосов румынского жюри на экране вместо представительницы этой страны Эды Маркус появился представитель "Евровидения" в Турине. Ранее ведущий программы "Судьба человека" и генеральный директор православного телеканала "Спас" Борис Корчевников раскритиковал "Евровидение", назвав песенный конкурс "бесовщиной" и "антипасхой". По его мнению, западное искусство стало деградировать, потому что европейцы изгнали Бога из своей души. До этого президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы "Евровидение" однажды прошло в Мариуполе. Первое место на "Евровидении-2022" заняла украинская группа Kalush Orchestra (песня Stefania), второе и третье — представители Великобритании и Испании соответственно. Россия и Белоруссия в мероприятии в этом году не участвовали.