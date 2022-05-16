Лиам Нисон играет пожилого киллера с деменцией в новом боевике. Зачем на это смотреть?

В российский прокат вышел «Флешбэк», новый экшен режиссера «Казино "Рояль"» Мартина Кэмпбелла. «Лента.ру» рассказывает, как в этом фильме Лиам Нисон отмечает пятнадцатилетие сделавшей его звездой боевика «Заложницы» ролью киллера, впадающего в деменцию.

Алекс Льюис (Лиам Нисон) — наемный убийца экстра-класса. Он работает быстро, чисто и безжалостно, но в последнее время руки киллера предательски утрачивают твердость. Алекс чувствует подступающую деменцию, которая уже превратила в овощ его старшего брата. Пока помогают таблетки, но о них он тоже иногда забывает. В общем, все указывает на то, что карьеру пора заканчивать — сразу после финального дела, которое должно обеспечить средства на тихое угасание в санатории. Прибыв на границу с Мексикой, Льюис обнаруживает, что одна из целей — маленькая Беатрис (Миа Санчес), только что избавившаяся от отца, который принуждал ее к проституции. В соответствии с неписаным кодексом убийцы, Алекс оборачивается против заказчиков — последнее дело превращается в последний бой. У впадающего в деменцию киллера на этом пути находится и союзник — агент ФБР Винсент Серра (Гай Пирс), который уже давно копает под латиноамериканскую мафию. Ну а на вершине преступной пирамиды двух пожилых мужчин ждет роскошная миллионерша Давана Силман (Моника Беллуччи). Возмездие за насилие над детьми неизбежно, как окончательное впадение героя в маразм — вопрос только в том, что случится раньше.

Кадр из фильма

Осенью 2022 года исполняется ровно пятнадцать лет со дня выхода в прокат фильма «Заложница». Благодаря этой картине на пороге седьмого десятка Лиам Нисон с явным удивлением для самого себя перезагрузил карьеру, став героем боевика. Амплуа пожилого киллера на последнем, отчетливо одышливом дыхании, невероятным образом подошло этой благородной скульптурной физиономии. Пригодилась и драматическая выучка, выгодно отличающая Нисона от стабильно лезущих в артисты рестлеров. Поначалу актер будто бы стеснялся нового качества, оставался более или менее избирательным, но в последнее время взял очень бодрый темп: «Флешбэк» — это второй боевик с Нисоном за год, и останавливаться на достигнутом он явно не планирует. Стали даже закрадываться сомнения, что за такой активностью стоит не романтическая попытка найти секрет вечной молодости, а какие-то экономические причины — как у Брюса Уиллиса, за последними фильмами которого не следили уже даже самые верные фанаты. Однако нет — актер, по всей видимости, действительно получает от всего этого удовольствие и того же желает зрителям.

Кадр из фильма

Тем более что он все же не бросается на что попало. «Флешбэк», даром, что второй фильм за год, проект несколько более любопытный, чем может показаться на первый взгляд — ключевым здесь видится имя не исполнителя главной роли, но режиссера. Мартин Кэмпбелл старше Нисона на 9 лет и в свои 78 является настоящим корифеем жанрового кино. Помимо двух успешных перезагрузок бондианы («Золотой глаз» и «Казино "Рояль"»), он снял еще и «Возмездие» с Мелом Гибсоном (авторемейк сериала для BBC восьмидесятых), «Маску Зорро», «Вертикальный предел» — фильмы, каждый из которых можно назвать по-своему эталонным.

Несмотря на очень разный антураж и жанровые вариации, все эти картины объединяет исследование мести как механизма, заставляющего человека не только развиваться, но и вообще жить

Той же теме посвящен и «Флешбэк», который на первый взгляд вообще выглядит еще одной перелицовкой того же «Возмездия». На месте и опасный старик с незаживающей травмой, и самурайский способ развития сюжета — красивые мизансцены и очень быстрые и сухие выстрелы, которые почти всегда звучат несколько внезапно. И в первой половине фильма от всего этого получаешь искреннее удовольствие. С удивлением обнаруживаешь, что Кэмпбелл вплетает в собственную строгую партитуру почти аллюзии на работы коллег. Вот послышалось волчье дыхание «Соучастника» Майкла Манна, а вот того и гляди начнется пограничная резня — как в «Убийце» Дени Вильнева.

До войны картелей, впрочем, не доходит, зато Нисон, надо сказать, не потерялся бы ни в одном из этих фильмов. Как и его партнер Гай Пирс — еще один очень красиво стареющий артист. По инерции его, в силу определенных особенностей лицевого строения, определяют в двойники Брэда Питта, но сам Гай явно ждет собственного прорыва в жанре геронтофилического экшна, благо годы 54-летнему артисту уже позволяют. Моника Беллуччи — третья героиня былых времен, одно присутствие которой поднимает уровень произведения на пару уровней. На ней тоже нет следов пластической хирургии, напротив — возрастные изменения только придают актрисе благородства. С таким трио можно было бы легко сделать фильм года, и поначалу Кэмпбелл явно целит куда-то в эту сторону. Пока герои эффектно входят в сюжет и неспешно, как в хорошем вестерне, представляются зрителю, все хорошо.

Кадр из фильма

Однако в той части, где механика должна прийти в активное движение, случается череда сбоев. Фокус действия лихорадочно скачет между колоритными героями (есть еще несколько второстепенных), развитие ощутимо пробуксовывает. Чтобы сделать хорошую мину, «Флешбэк» впроброс делает несколько вроде как интригующих трюков, но ни один из них не срабатывает. Когда персонажи, к которым уже успел привязаться, начинают драматично выбывать с экрана, испытываешь не горечь расставания, а желание как следует зевнуть. Самое веселое — это рассказ уже совсем расклеившегося героя Нисона полицейскому-Пирсу о том, как он записывает важное на руке, чтобы не забыть. Жаль, что Пирс не отвечает что-то в духе «да, я тоже раньше так делал» — в нолановском «Помни».

Констатировать крах или говорить о целесообразности завершения карьеры кем-то из участников предприятия, впрочем, пожалуй, преждевременно. Беллуччи — все равно богиня пожизненно, и Пирс наверняка дождется своего звездного часа. Что же до Кэмпбелла, то и у него уже случались подобные провалы — про «Зеленого фонаря» и вовсе лучше не вспоминать. Ну а у Нисона впереди роль Филипа Марлоу у Нила Джордана — вполне возможно, это будет выход на какой-то совсем новый уровень. На «Флешбэк» же в кино стоит идти только от большой любви к кому-то из этих замечательных людей. Ну или в случае острого желания посидеть в кинозале — тоже уважительная в наше время причина.