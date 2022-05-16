На российских телеканалах выйдут иранские фильмы и сериалы

Российские телеканалы в ближайшее время будут показывать иранские фильмы и сериалы, передает РИА "Новости" со ссылкой на главу культурного представительства при посольстве Масуда Ахмадванда. Ахмадванд также рассказал о том, какие иранские фильмы выйдут на российском ТВ.
"Это простые, но интересные и жизненные темы. Великолепная игра актеров, богатые костюмы, хорошие режиссерские работы, интересные сюжеты – все это обязательно понравится российскому зрителю",
– пообещал дипломат.
Ранее сообщалось, что 9 мая российскую военную драму "Африка" Дарьи Биневской о блокаде Ленинграда увидели зрители 76 стран мира, среди которых Австрия, Венгрия, Испания, Сербия, Турция, Польша, Египет, Индия, Китай, Япония и Аргентина.