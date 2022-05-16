На российских телеканалах выйдут иранские фильмы и сериалы

Российские телеканалы в ближайшее время будут показывать иранские фильмы и сериалы, передает РИА "Новости" со ссылкой на главу культурного представительства при посольстве Масуда Ахмадванда. Ахмадванд также рассказал о том, какие иранские фильмы выйдут на российском ТВ.