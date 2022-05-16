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3 часа назад

На российских телеканалах выйдут иранские фильмы и сериалы

Газета.Ruиещё 1

Российские телеканалы в ближайшее время будут показывать иранские фильмы и сериалы, передает РИА "Новости" со ссылкой на главу культурного представительства при посольстве Масуда Ахмадванда. Ахмадванд также рассказал о том, какие иранские фильмы выйдут на российском ТВ.

На российских телеканалах выйдут иранские фильмы и сериалы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Это простые, но интересные и жизненные темы. Великолепная игра актеров, богатые костюмы, хорошие режиссерские работы, интересные сюжеты – все это обязательно понравится российскому зрителю",

– пообещал дипломат.

Ранее сообщалось, что 9 мая российскую военную драму "Африка" Дарьи Биневской о блокаде Ленинграда увидели зрители 76 стран мира, среди которых Австрия, Венгрия, Испания, Сербия, Турция, Польша, Египет, Индия, Китай, Япония и Аргентина.

Фильмы,Африка,
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