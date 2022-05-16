Что смотреть в кино с 19 мая

Подборка премьер недели в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Ника" Кадр из фильма "Ника"

"Ника"

Картина рассказывает историю поэта-вундеркинда Ники Турбиной. Девочка рано начала писать замечательные стихи, гастролировала по всему Советскому Союзу, собирая целые стадионы поклонников. Но повзрослев, девушка уже не чувствует ни любви мамы, нет былой славы, нет вдохновения. Но знакомство с Иваном становится для Ники глотком счастья и благодаря ему девушка вновь возвращается к поэзии.

"Клон"

Сара узнает, что смертельно больна. И стремясь облегчить родным боль утраты и желая оставить на этом свет хотя бы свою часть, решается на клонирование. У нее появляется клон. Но чудесным образом через некоторое время Саре удается победить болезнь и хочет избавиться от клона. Но просто так уничтожить двойника нельзя. Есть лишь один выход — выйти на дуэль с клоном. Кто-то из них должен погибнуть.

"Будь моими глазами"

Незрячая девушка Софи остается одна в особняке, из которого уехали хозяева. Но спокойную жизнь прерывает вторжение грабителей. Чтобы спастись, Софи решает воспользоваться специальным приложением для незрячих людей «Смотри за меня». Оно дает возможность человеку связаться с волонтером, который может описывать происходящее вокруг, благодаря видеозаписи. Глазами Софи становится ветеран военной службы Келли, которая должна помочь девушке выбраться из западни.

"Решала: Брат"

Главный герой фильма, Каша, решив завязать с прошлой жизнью, отправляется в реабилитационный центр. Но люди из прошлого не готовы отпустить его и приходят за ним прямо туда. Каша вынужден бежать. Он возвращается в свой родной город, где ему предстоит не только спастись самому, но и помочь брату, который попал в тюрьму, а также девушке Асе, которая попадает в сети криминала.

"Крутые яйца 2"