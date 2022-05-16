Лучшие фильмы про убийц в жанре слэшера

Страх перед людьми без капли морали здорово будоражит и держит в напряжении. А слэшеры, один из самых кровавых подвидов хоррора, в этом плане работают лучше других. Предлагаем взглянуть на десятку лучших слэшеров, чтобы столкнуться с самыми разными ужасами — от первых убийств Майкла Майерса до безумных шахтеров и кровожадных садовников.

«Черное Рождество» (1974)

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Когда речь заходит о первом фильме, который можно было бы назвать слэшером, все чаще всплывает именно «Черное Рождество». Сюжет вдохновлен реальной серией убийств в Квебеке во время Рождества — правда, доподлинно неизвестно, как много выдумки в сценарии.

В центре событий оказывается женское общежитие, куда через окно чердака пробирается неизвестный, который начинает цепочку убийств жительниц. Выбор оружия довольно изобретателен: вместо ножей и пил Билли пользуется подручными средствами — от пакетов до сувенирной головы единорога.

Чрезмерная для своего времени жестокость фильма отпугнула критиков, но зрители показали, что картина имеет право на существование. Сегодня «Черное Рождество» нередко входит в списки лучших хорроров всех времен, а знатоки жанра отмечают, что картина на деле куда умнее, чем может показаться на первый взгляд, не в последнюю очередь благодаря сбрасыванию напряжения между убийствами — это позволяет чувству страха обостриться.

«Техасская резня бензопилой» (1974)

Кожаное Лицо, может, и известен чуть меньше собратьев по жанру, но определенно вошел в историю как один из самых жестоких маньяков. Его маска сделана из человеческой кожи — своего рода отсылка к одному из самых знаменитых маньяков США Эду Гину. Тот, правда, мог похвастаться целым гардеробом из кожи.

Завязка в целом привычна для жанра: группа молодых людей оказывается не в то время и не в том месте. На этот раз, правда, речь не о конкретных датах или заброшенных лагерях, а о техасских равнинах, где живет безумная семейка каннибалов. Самым страшным из них, само собой, является Бубба Сойер-младший, более известный как Кожаное Лицо. Убивает он, впрочем, не только производственным предметом, вынесенным в название: одно из первых убийств, например, совершено с помощью кувалды.

Считается, что именно благодаря «Резне» в слэшерах появился тренд на изображение орудий труда в хоррорах, а Кожаное Лицо вдохновил последующие образы молчаливых крупных маньяков. В любви к ленте признавались многие мастера хоррора — от Уэса Крэйвена («Кошмар на улице Вязов») до Хидэо Накаты («Звонок»).

«Хэллоуин» (1978)

Первое появление Майкла Майерса на экранах навсегда вошло в историю. При небольшом бюджете картина стала хитом и заработала более $47 млн только в Америке. Более того, взрывная популярность фильма Дэвида Кроненберга привела к популяризации слэшеров: да, «Хэллоуин» не был первым, но именно благодаря ему раскрылся истинный потенциал жанра.

История, думаю, знакома каждому: вооруженный кухонным ножом жуткий маньяк в маске капитана Кирка из «Звездного пути» в канун Хэллоуина сбегает по дороге в суд и начинает кровавое шествие в родном Хэддонфилде. Все по заветам жанра: загадочная фигура маньяка появляется словно из ниоткуда и активно преследует веселящуюся молодежь, убивая одного человека за другим. Для Майерса первое появление не стало последним: восемь фильмов первой линейки, два ремейка и перезапуск из трех частей, причем последняя из них должна выйти в 2022 году — само собой, на Хэллоуин.

Оригинал при этом неплохо смотрится и сегодня. Конечно, местами он дает знать о возрасте (все же почти полвека прошло), да и вряд ли сможет полноценно напугать, но все же интересен не только как артефакт своего времени.

«Пятница 13-е» (1980)

Несмотря на то что с франшизой наиболее четко ассоциируется Джейсон Вурхиз, в первой ленте серии он не является убийцей. Да и фирменная хоккейная маска не появляется в кадре вплоть до третьей ленты. Это скорее роднит фильм с «Черным Рождеством»: и там, и там большая часть убийств была показана глазами маньяка или происходит за кадром.

Впрочем, Джейсон остается едва ли не главным персонажем даже в фильме, где у него почти нет экранного времени. Именно его смерть, случившаяся задолго до событий «Пятницы 13-го», и становится причиной резни в лагере «Хрустальное озеро». Убийства и другие проблемы вроде отравления воды начались спустя год после того, как утонул Джейсон, что стало причиной закрытия лагеря, но в 1980-м новый хозяин решил попытать счастья и восстановить место для летнего отдыха. Ожидаемо, все идет не по плану: загадочная фигура, долгое время остающаяся за кадром, вновь начинает убивать молодежь, приехавшую в «Хрустальное озеро» в качестве вожатых и сотрудников.

Первый фильм закладывает основу будущей франшизы, выстраивая детали лора и создавая базу для последующих сиквелов. В какой-то момент тяга к экспериментам, впрочем, занесет автора в совсем неизведанные дали: в шестой части, к примеру, Джейсон натурально воскресает из мертвых, а в десятой убивает людей уже в далеком будущем на космическом корабле. Довольно привычная, впрочем, участь для многих героев хорроров — вспомнить хотя бы «Лепрекона» или «Восставшего из ада».

«Мой кровавый Валентин» (1981)

Провалившийся на релизе канадский слэшер со временем обрел множество поклонников и признание в качестве жанровой классики. Здесь на первое место вновь выходит дата, связанная с прошлым маньяка: задолго до основных событий в День святого Валентина случился взрыв метанового газа в шахтах, приведший к гибели почти всех шахтеров. В живых остался только один, который вынужденно прибегнул к каннибализму, чтобы не присоединиться к коллегам. Выбравшись на поверхность, он не только убил наблюдателей, повинных в катастрофе, которые в тот день ушли с постов ради празднования Дня святого Валентина, но и пригрозил, что если праздник вновь начнут отмечать, то он продолжит убийства.

Само собой, за давностью лет о трагедии успели забыть, а традицию отмечать праздник — вернуть. И конечно же, это стало причиной новой волны убийств. Троп о вине подростков, кстати, никуда при этом не делся: официально праздник отменяют после того, как шерифу городка присылают человеческое сердце в коробке, но местная молодежь все же отмечает праздник, наплевав на запрет.

Добравшаяся в свое время до кинотеатров версия была сильно сокращена из-за чрезмерной жестокости, но даже финальный вариант многие критиковали за обилие крови. Впрочем, именно жестокость сыграла свою роль в будущем, сделав «Моего кровавого Валентина» культовым.

«Сожжение» (1981)

Как и в «Пятнице 13-м», большая часть «Сожжения» разворачивается на территории летнего лагеря. Спусковым крючком истории тоже стали события давнего прошлого: когда-то подростки крайне неудачно подшутили над смотрителем лагеря, из-за чего тот сильно обгорел и потерял рассудок. После многочисленных операций по пересадке кожи обезображенный мужчина отправляется мстить за прошлое — правда, не непосредственным обидчикам, а группе других подростков.

Местный маньяк с обезображенным лицом орудует садовыми ножницами, причем авторы не стесняются подробностей. Нередко сцену массового убийства детей на плоту причисляют к одной из самых жестоких в жанре.

Как и в случае со многими другими фильмами в этом списке, на релизе «Сожженный» прошел почти незаметно, но с годами обрел немало поклонников. Убийца с садовыми ножницами, кстати, стал одним из источников вдохновения для культовой серии игр Clock Tower.

«Кошмар на улице Вязов» (1984)

Еще одна культовая фигура для слэшеров — Фредди Крюгер, убийца, являющийся жертвам во снах. Видеть странного человека с обгоревшей кожей в красно-зеленом свитере начинают сразу несколько подростков. Причем убийца, вооруженный перчаткой с острыми лезвиями, способен вполне реально покалечить, несмотря на то что нападает исключительно во снах. Маньяк, само собой, действует изобретательно: кого-то он режет своими лезвиями, а кого-то душит с помощью простыни, обставляя все как самоубийство. Причина его злобы — проступок родителей подростков: они сожгли Крюгера заживо в печи отопления школы.

Фредди — один из самых запоминающихся маньяков в истории кинематографа. В отличие от коллег по цеху вроде Джейсона Вурхиза и Майкла Майерса, Фредди не нуждается в маске, так как с этой ролью отлично справляется его собственная обгоревшая кожа. Но самым большим отличием все же можно считать болтливость убийцы: пока Майерс и Вурхиз молчаливо преследуют собственные цели, Крюгер то и дело выкидывает едкие комментарии, причем в новых частях количество юмора только росло.

«Детские игры» (1988)

Вообще, к слэшерам принято относить фильмы о маньяках без сверхъестественного, но, как и в случае с Крюгером, оставлять Чаки за скобками было бы попросту неправильно. К тому же убийцей-то, по сути, является не кукла, а вселившийся в ее тело с помощью черной магии маньяк Чарльз Ли Рэй.

Идея совмещения чего-то милого и жестокого пришла Дону Манчини еще во время учебы в университете, а вылилась в серию, не смолкающую больше 30 лет. Душа маньяка, заключенная в теле куклы, выступила одновременно в качестве критики консьюмеризма и попросту пугающего образа: никто не верит шестилетнему мальчику, что именно кукла виновата в череде убийств, происходящих вокруг него.

Что хочется отдельно отметить, так это мастерство нагнетания саспенса: в некоторых сценах зрителя удерживают в постоянном напряжении просто тем, что ничего не показывают. Это и неожиданные решения помогли Чаки заработать свою славу, которую не затмили даже более поздние комедийные части и неоднозначный перезапуск 2019 года.

«Кэндимэн» (1992)

Девушки из Университета Иллинойса занимаются исследованием городских легенд. Одной из таких стала история о Кэндимэне — духе бывшего раба-афроамериканца, который появляется, если произнести его имя перед зеркалом пять раз. При этом он убивает свою жертву с помощью крюка, который установлен у него вместо правой руки.

По легенде Кэндимэн был нанят богатым человеком, чтобы нарисовать портрет дочери землевладельца. Молодые за время работы успели влюбиться, что не понравилось заказчику. Тот нанял людей, чтобы избавиться от юноши: ему отрубили правую руку, обмазали медом и бросили на пасеке, где тот и скончался от пчелиных укусов. И стоило только Хелен, одной из студенток, решить, что никакого Кэндимена не существует, как тот явился к ней и превратил жизнь в настоящий кошмар.

«Кэндимэн» — еще один «сверхъестественный» слэшер, который не признают пуристы. Тем не менее списывать со счетов фильм, в основу которого лег рассказ мастера ужасов Клайва Баркера, очень не хочется. К тому же здесь куда большее внимание уделяется именно фирменной жестокости, а не мистике — что, в общем-то, и требуется для хорошего слэшера.

«Крик» (1996)

По мнению многих, «Крик» имеет право считаться последним великим слэшером. «Отец» Фредди Крюгера Уэс Крэйвен здесь выступил в качестве режиссера, а вот для сценариста Кена Уильямсона лента стала дебютом. Дебютом столь успешным, что многим впору позавидовать.

«Крик» (кстати, оригинальный сценарий назывался Scary Movie — точь-в-точь как комедийная лента «Очень страшное кино») смог вдохнуть новую жизнь в порядком избитый жанр. «Всего-то» понадобилось провести показательную вивисекцию: Уильямсон, будучи большим фанатом слэшеров, задумал повторить успех классики и демонстративно нашпиговал ленту отсылками для «своих». И, что стало важным, наделил героев знанием жанровых «правил» — что их, впрочем, не спасает.