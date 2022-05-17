Новый фестиваль кино появится в Новосибирской области

С мая по август 2022 года в Новосибирской области запускают масштабный проект – первые в регионе при поддержке местного правительства пройдет фестиваль научного и индустриального кино Сибири «Кремний». Он станет частью деловой программы международного форума технологического развития «Технопром».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Инициативу провести фестиваль научного кино озвучил в прошлом году губернатор Андрей Травников по итогам международного форума «Технопром-2021». Цель – сделать фестиваль не просто программой просмотра фильмов о науке, но и использовать его как инструмент создания производственной базы научного и индустриального кино в Сибири»,

– сказала заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

По словам Ирины Мануйловой, для этого у области есть все предпосылки. Это большой опыт популяризации науки, что является основой работы СО РАН, НГУ и общественных организаций, которые проводят фестивали науки, открытые научные лектории, организуют занятия с детьми и взрослыми.

Также исторически накопленная практика создания документального кино и уникальный опыт студий «Сибирь на экране», Западно-Сибирской кинохроники и специализированных редакций ГТРК-Новосибирск. Кроме того, в регионе работают кафедры и лаборатории, которые готовят специалистов в области кинопроизводства.

«Необходимо, чтобы у всех желающих создавать научное, научно-популярное и индустриальное кино, была такая возможность. Поэтому фестиваль предполагает не просто просмотр готовых продуктов, но и серьезную образовательную программу»,

– заключила Мануйлова.