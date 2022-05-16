Карьера после Бонда: лучшие фильмы с Пирсом Броснаном

Экранный Джеймс Бонд и один из главных секс-символов Голливуда Пирс Броснан отмечает день рождения — 16 мая ему исполняется 69 лет. В честь праздника «Рамблер» собрал лучшие фильмы с участием актера.
Джеймс Бонд отправляется в Россию на поиски террористов, захвативших управление новым секретным оружейным комплексом «Золотой глаз». Во время чрезвычайно опасной миссии агенту 007 придется полетать на вертолете-невидимке, взорвать бронепоезд, совершить поездку на танке по Санкт-Петербургу и, конечно, соблазнить парочку красоток.
Сексуальный триллер от режиссера «Крепкого орешка» о миллиардере Томасе Крауне, который похищает из крупного музея картину Моне стоимостью в 100 миллионов долларов. Теперь преступника должна поймать следователь страховой компании Кэтрин Бэннинг. В главных ролях: Пирс Броснан и Рене Руссо.
Чувственный ромком с Пирсом Броснаном и Джулианной Мур о двух профессиональных адвокатах, которые берутся за развод знаменитой пары. Правда их встречи в зале судебных заседаний приводят к закономерному итогу — их ждет новое свидание в суде, но на этот раз им придется встать на место своих клиентов...
Один из «литературных негров» погибает таинственной смертью как раз накануне сдачи будущего хита продаж, мемуаров бывшего премьер-министра Великобритании. Чтобы завершить книгу, издательство нанимает Призрака-профессионала. Но тот даже не представлял, что задача написать мемуары — из числа смертельно опасных, когда в биографии политика, сплошь и рядом белые пятна… В главных ролях: Юэн Макгрегор, Пирс Броснан, Оливия Уильямс и Ким Кэтролл.
Жесткий экшен с драматической ролью Джеки Чана о ветеране войны во Вьетнаме и лондонском бизнесмене китайского происхождения, который мстит террористам за убитую дочь. Видя, что власти не слишком рьяно разыскивают преступников, он решает самостоятельно найти и уничтожить бандитов.